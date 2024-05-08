الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكاديمية "باور" لكرة السلة تجدد شراكتها مع شركة "سمير وغسان"

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كمال عودة المدير العام لشركة "سمير وغسان" (يمين)، والمدير العام لأكاديمية "باور" عبدالله جرارعة خلال توقيع اتفاقية الرعاية
 أعلنت أكاديمية "power academy" لتدريب كرة السلة في الأردن بقيادة اللاعب السابق والمدرب الوطني عبدالله جرارعة، عن تجديد شراكتها مع شركة "سمير وغسان"، الرائدة بالقطاع الخاص في مجال مستلزمات الفن والقرطاسية، للعام الثالث تواليا.اضافة اعلان

وتأتي الشراكة المتجددة، تأكيدا على إلتزام الشركة بدعم المجتمع الرياضي والمساهمة في تطوير اللاعبين الشباب في عالم "الكرة البرتقالية".
   
وقال كمال عودة المدير العام لشركة "سمير وغسان" في تصريحات على هامش إبرام الصفقة: "يسرنا الإعلان عن تجديد شراكتنا مع أكاديمية باور، وذلك في إطار سعينا لخلق بيئة تدريبية مميزة تساهم في تعزيز المهارات الفنية والبدنية لدى اللاعبين، إلى جانب تشجيعهم على النمو والتطور الشخصي". 

وتابع: "نؤمن بالدور القوي الذي تلعبه الرياضة في بناء شخصيات ناجحة ومتميزة، ونسعى أيضا إلى تحقيق هذا الهدف من خلال دعمنا للأكاديمية، لمساعدتها في تحقيق طموحاتها وأهدافها في عالم كرة السلة".

من جانبه، قال المدرب الوطني عبدالله جرارعة المدير العام لأكاديمية باور: "فخورون بتجديد شراكتنا مع شركة سمير وغسان، الداعمة للرياضة والقطاع الشبابي، نتطلع إلى المساهمة في تطوير الناشئين والناشئات ورفد كرة السلة الأردنية بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين، لدعم ديمومة الأندية ومسيرة تطور المنتخبات". 

وأتم حديثه بالقول: "نحاول دائما توسيع عائلة الرعاة وتأمين الداعمين، هذه خطوتنا الأولى، وسيكون هناك خطوات أكبر لزيادة الإنتشار وتطوير قاعدة المدربين".
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