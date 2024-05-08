الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: غزة إحدى أصعب ساحات القتال في العالم

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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

وصف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء، غزة بأنها "إحدى أصعب ساحات القتال بالعالم"، في وقت تواصل فيه تل أبيب حربها على القطاع الفلسطيني للشهر السابع.

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ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، لكن حتى اليوم تواجه مقاومة قوية من الفصائل الفلسطينية.


وقال هاغاري، خلال مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ربما تكون غزة من أصعب ساحات العالم من حيث القتال وكثافته والأنفاق التي حفرتها حركة حماس تحت الأرض".


وأضاف: "على المستوى السياسي، وافقنا على خطة عملياتية للحرب (..) رأينا أننا سنتعامل أولا مع مراكز الثقل الرئيسية لحماس، وهي شمال قطاع غزة وخان يونس (جنوب)".


وشدد على أن "العملية العسكرية في (مدينة) رفح (جنوب) لا تضمن وقف الهجمات الفلسطينية".


وشنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، يومي والأحد والثلاثاء، هجمات صاروخية على منطقة كرم أبو سالم جنوب إسرائيل، وأودى هجوم الأحد بحياة 4 جنود وأصاب 11 آخرين.


وحاول هاغاري التقليل من شأن تقارير عن قرار الولايات المتحدة تأخير تسليم بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل.


واعتبر أن "المساعدات (الأمريكية) غير مسبوقة، والشراكة العملياتية مهمة، وعندما تكون هناك خلافات، وهي موجودة، يتم حلها خلف أبواب مغلقة".-(الأناضول)

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