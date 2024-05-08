الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.-(وكالات)
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.-(وكالات)

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة في مدينة القدس المحتلة .

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وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان ،إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا و صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي .


وأفادت دائرة الاوقاف بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. (بترا )

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