مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة في مدينة القدس المحتلة .

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وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان ،إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا و صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي .



وأفادت دائرة الاوقاف بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. (بترا )