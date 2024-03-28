الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقر بإصابة أكثر من 3160 مقاتلا منذ طوفان الأٌقصى

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لحظة نقل ضابط مصاب من المعارك في غزة

أعلن الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة 8 جنود من قواته في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية.

وارتفع عدد مصابي قوات الاحتلال منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" وبداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 3160 مصابا، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

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وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي كشف عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي إن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الأرقام التراكمية فلكية، على حد وصفها.

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