الإثنين 26 شباط 2024
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الكعبي: وقف حرب غزة والانسحاب الفعلي من العراق لوقف هجماتنا ضد القواعد الأميركية

الكعبي: وقف حرب غزة والانسحاب الفعلي من العراق لتتوقف هجماتنا على أميركا
الكعبي: وقف حرب غزة والانسحاب الفعلي من العراق لوقف هجماتنا ضد القواعد الأميركية

وصف الأمين العام لجماعة "النجباء" أكرم الكعبي توقف عمليات الحركة العسكرية ضد القواعد الأمريكية في العراق بـ"الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وقال الكعبي في بيان نشره على صفحته بمنصة "X" يوم الأحد، إن "الهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة".

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وصرح الأمين العام لجماعة النجباء في العراق بأن "المفاجآت قادمة، وكل من لديه خبرة أو ثقافة عسكرية يفهم ما نقول وما نفعل".

وأضاف: "إننا نحرص على حماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات الأمريكية التي تدل على غباء المحتل وتخبطه".

وكانت قيادات من "حركة النجباء"، و"كتائب حزب الله"، ومعسكرات للحشد الشعبي"، تعرضت لهجمات بطائرات مُسيرة ومقاتلات أمريكية أدت إلى مقتل عدد من عناصرهم.

وفي البيان أوضح الكعبي موقفه من المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية لإخراجها من البلاد قائلا: "المقاومة الإسلامية وإن كانت لم ترفض مفاوضات الحكومة لإعلان جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، إلا أننا نؤكد أن المحتل الأمريكي كاذب ومخادع ومتغطرس وواهم من يتصور أنه سيرضخ وينسحب من العراق بالتفاوض".

وكان مصدر من الفصائل العراقية المسلحة قد كشف مطلع الشهر الحالي أن الكعبي رفض وساطات من قيادات سياسية ودبلوماسية لوقف هجمات جماعته على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف المصدر أن الكعبي اشترط إعلان جدول زمني للانسحاب أو الانسحاب الفعلي من العراق لهذه القوات ووقف الحرب على غزة مقابل وقف الهجمات، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي". RT


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