الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسف: استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب

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أطفال في غزة

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كاثرين راسل، الأربعاء، إن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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وأضافت راسل خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، بحسب بيان لمنظمتها: “لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة”.


وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن “طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق” في غزة.


وأضاف البيان أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم.


وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف، تيس إنغرام، التي زارت غزة مؤخرا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الثلاثاء، إن ما أذهلها هو “عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم”.
وأضافت: “ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم”.-(د ب أ)

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