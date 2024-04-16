الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: الاحتلال يستخدم مسيرات تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين إلى كمائن الموت- (فيديو)

3-62-730x438
جندي من جيش الاحتلال يطلق طائرة مسيرة نجو قطاع غزة

تداول فلسطينيون على مواقع التواصل، فيديو تُسمع فيه أصوات بكاء أطفال صغار تنطلق من طائرات إسرائيلية مسيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


ويقول الشخص الذي التقط الفيديو في الليلة الماضية، إن مسيرات إسرائيلية من نوع “كوادكابتر” أطلقت عبر مكبرات الصوت، صرخات أطفال صغار في المخيم الذي تشن عليه قوات الاحتلال حملة عسكرية منذ عدة أيام.


وأضاف أن تلك الأصوات هي لاستدراج الناس وقتلهم، مشيرا إلى أن شخصا من المخيم خرج ليتفقد ما يحدث، فتعرض للقنص من جيش الاحتلال.


وأشار رواد آخرون على مواقع التواصل، إلى أن المسيرات الإسرائيلية، تطلق في أحيان أخرى أصوات نساء يستنجدن لإنقاذهن. أو تبث أغاني عبرية وعربية لاستفزاز مشاعر السكان المحاصَرين، أو تصدر أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، لإرهاب الناس.

 

وقال العديد من الفلسطينيين إن هذه الخطوات الإسرائيلية، هي تعبير الأمراض النفسية وانعدام الأخلاق لدى جنود جيش الاحتلال الذين يقتلون الناس دون حسيب أو رقيب في قطاع غزة.


ويستخدم جيش الاحتلال أنواعا عديدة من المسيرات في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، لا سيما طراز “كوادكابتر”، حيث يكون بعضها مزودا برشاشات نارية تطلق الرصاص على الفلسطنيين، ما أدى لاستشهاد الكثيرين منهم أو يضع عليها قاذفات لقنابل الغاز، أو مكبرات صوت كتلك التي استخدمها في النصيرات.-(وكالات)

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_ecb8d37b4bf3d37542ae90c3adf7e3fe

أطفال غزة.. بين نيران الحرب وخطر الكبد الوبائي

02 نيسان 2024
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)

"حكومة غزة": الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال

01 نيسان 2024
000_34FL4GA

الاحتلال يشدد حصاره على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

26 آذار 2024
نساء غزة

قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
611003

إجماع في "إسرائيل" بضرورة الردّ على إيران وخلافات حول الحجم والمكان والزمان

منذ 18 دقيقة
وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش الخطوات التالية في رفح

منذ2 ساعة
04fa74ac-c438-45c8-b0f7-0fa82b58f25d

استشهاد 6 صحفيين فلسطينيين في غزة خلال آذار

منذ19 ساعة
1713182621383

تعيين الشيخ أحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

منذ20 ساعة
cc511e6b-02b5-4974-88c3-ce932f9991b7

التجويع سلاحهم والزراعة سلاحنا: حملة العربية لحماية الطبيعة لإحياء مزارع غزة

منذ22 ساعة
صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

68 شهيدا بـ 7 مجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ15 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 