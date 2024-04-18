الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عُمان.. انتهاء المنخفض الجوي بتسجيل وفيات بينهم أطفال

عُمان
السيول التي اجتاحت سلطنة عُمان

 أعلنت سلطنة عمان انتهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واللجان الفرعية في المحافظات؛ بسبب انتهاء تأثيرات الحالة الجوية (منخفض المطير)، الذي تأثرت به السلطنة خلال الأيام الماضية، وتسبب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الشمالية، سالت على أثره الأودية والشعاب بغزارة، مما نتج عنه أضرار مادية وبشرية.

وتسبب المنخفض الجوي بوفاة 21 شخصا، ولا يزال البحث جاريا عن 4 مفقودين. كما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وانقطاع في خدمات الكهرباء والاتصالات.

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وتبذل السلطنة جهودا حثيثة لإعادة الخدمات المتأثرة.

 

وقامت السلطات بتشكيل فرق ميدانية وفنية لحصر كافة الأضرار والعمل على عودة الخدمات في أقرب وقت ممكن.

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