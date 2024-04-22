الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فقدت 4 أبناء.. أمينة غنام خنساء مخيم نور شمس- (فيديو)

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أم الشهداء.. أمينة غنام

باتت السبعينية أمينة غنام حديث الشارع الفلسطيني، وأطلق عليها لقب خنساء فلسطين، بعدما فقدت 4 من أبنائها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم اثنان في العملية العسكرية الأخيرة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

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وخلال لقائها مع الأناضول، بدت السيدة الفلسطينية ثابتة متماسكة في منزلها الواقع في حي المنشية بالمخيم.


ترتدي غنام كوفية على كتفيها، وعليها أثار من دماء أبنائها، وتقول: “الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أربعة من أبنائي”.

أفتخر بدم أبنائي

 
وتشير إلى الكوفية قائلة: “هذا دم أبنائي الذين أفتخر بهم، هذا دم الشهداء الذي نحتفظ به”.


وتشير إلى أن نجلها “سليم توضأ وصلى وخرج لمنزله، فاستشهد برصاص قناص إسرائيلي رغم أنه لم يكن مسلحا”.


وتضيف أن “السلطات الإسرائيلية لم تسمح لطواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى، فاستشهد بالمنزل وبقي هنا في بيتي حتى انسحب الجيش”.


وتناقل نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور غنام بجوار جثمان نجلها سليم الذي بقي أكثر من يوم داخل المنزل.

 

ولاحقا أعلن عن استشهاد نجلها الثاني محمود وسط المخيم.


وتشير السيدة إلى أنها فقدت اثنين من أبنائها في 19 أكتوبر الماضي بقصف إسرائيلي لموقع في المخيم بواسطة مسيرة.


وكانت العائلة قد فقدت نجلها الخامس عبد اللطيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمرض عضال.


وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية شنتها إسرائيل في مخيم نور شمس، من بينهم الشقيقان سليم ومحمود، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي إلى 483 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي-(الأناضول)

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