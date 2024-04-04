شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن7 شهداء بينهم 3 أطفال ارتقوا إثر قصف مدفعي وجوي لمنزلين في مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة، في حين استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق المدينة.



ومساء أمسِ الأربعاء، استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب 15 آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وَسْط قطاع غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا في حي السلطان غرب رفح جَنُوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في حين شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع وجنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة البركة، جَنُوب دير البلح، كما استشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وَسْط القطاع.



وقصفت مدفعية الاحتلال منزلًا شرق مدينة دير البلح وَسْط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم، كما أصيب عدد من النازحين برصاص جيش الاحتلال، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خانيونس جَنُوب القطاع.



وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء الأطفال وآخرين جرحى، وأنقذت طفلا على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة كوارع شمال شرق رفح جَنُوب القطاع، بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال فجر أمسِ.



وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32975 شهيدًا، و75577 إصابة، جُلهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.





