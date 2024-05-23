 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

517 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

تشييع جثامين شهداء في الضفة الغربية - (أرشيفية)
تشييع جثامين شهداء في الضفة الغربية - (أرشيفية)
أعلن مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية فواز حماد، اليوم الخميس، استشهاد الشاب مصطفى إبراهيم موسى جبارين "30 عاما" من مخيم جنين، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت، فجر اليوم، من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر على مدار يومين اثنين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب، وإصابة واعتقال عشرات المواطنين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتي المثلث وشنة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وأضافت، أصيب طفلان شقيقان، برصاص جيش الاحتلال أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة، حيث إن الطفلين أصيبا بالرصاص الحي أحدهم في القدم والآخر بشظايا في القدم واليد ونقلا إلى المستشفى ووصفت إصابتهما بالمتوسطة. (بترا)
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