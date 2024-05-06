الاحتلال يعتقل 8590 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

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وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وأريحا، وسلفيت، رافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، منذ ساعات الأمس، ولم يتسن لنا معرفة حالات الاعتقال، لاستمرار العملية العسكرية ،موضحا أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 8590 معتقلا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. (بترا)