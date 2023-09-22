الجمعة 22 أيلول 2023
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أجواء حارة بمعظم المناطق اليوم وغدا وخريفية الأحد

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أجواء حارة بمعظم المناطق اليوم وغدا وخريفية الأحد
  يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتنخفض درجات الحرارة الأحد، لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 29، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.
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