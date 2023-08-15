إعلان نتائج "التوجيهي" الأربعاء.. والطلبة على جمر الانتظار

آلاء مظهر

مع إعلان وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، تتجه أنظار الطلبة إلى مرحلة جديدة في حياتهم يتطلعون فيها لاستكمال مشوارهم التعليمي الجامعي. وببينما ينتظر الطلاب نتائجهم بلهفة أعدت قوات الأمن العام بهذه المناسبة خطة لحماية المجتمع من مطلقي العيارات النارية.

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وأصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامر بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية.



وبينما تنتناب الطلبة وذويهم مشاعر مختلطة بين الحماسة، والتوتر، والرهبة، ممن ينتظرون على أحر من الجمر إعلان النتائج، تبقى ساعات الانتظار، هي الأثقل والأصعب على طلبة قضوا 365 يوما من الاستعداد والدراسة والتحضير للامتحان، بهدف تجاوز مرحلة مفصلية من حياتهم.



ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة خلال مؤتمر صحفي الساعة السادسة من مساء اليوم نتائج الامتحان، في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.



وبينت الوزارة في بيان صحفي سابق، أن المشتركين سيكونون قادرين على الاطلاع على نتائجهم بدءا من الساعة الرابعة من مساء اليوم على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo).



ومع اقتراب ساعة الحسم لإعلان النتائج، حملت تعليقات الطلبة على "فيسبوك" طابعا متوترا، تعبر عن وطأة قلق الانتظار والترقب.



ورصدت "الغد" بعض تعليقات هؤلاء الطلبة، حيث كتب بهاء زوايدة: "جاهزين يا شباب للكنافة وهي المزرعة عليّ، بس ضايل نجيب المعدل".



فيما كتبت ليان خلدون: "اللهم نسألك النجاح والمعدل.. واجبر بخاطر كل طالب توجيهي"، في حين كتبت رزان العامري: "مين متحمس لهاي الفرحة.. احكوا يا رب النجاح والفرح يعم كل بيوت التوجيهي.. ربي لا تضيع لنا تعب واجبر خاطرنا".



بينما قال مازن علي: "النعم بالله رب الخير ما بيجي الا بالخير.. وربنا يخلف تعبنا الفرح والسعادة ونجاح مبهر"، فيما كتبت سهى فادي: "لقد كان عاما مليئا بالتعب والسهر والأحلام.. عام سطع نجمه في عالم الأمل.. فيارب لا تخيب لنا الآمال".



وكتبت صفاء زيدان: "لكل من صبر وكافح وسهر الليالي. يا رب تكون نتائجته مبشرة"، في حين كتبت الطالبة علياء بركات: "يا رب يا جبار الخواطر اجبر بخاطري، وخاطر كل طالب توجيهي.. وتفرح اهلينا بفرحنا".



وكتبت هبة سلامة: "يا كريم والله إنها ساعات صعبة علينا كلنا، ثانية بتمر كأنها دهر، معقول أحقق حلمي وأدخل التخصص إللي أنا بدي اياه، يا رب ما في عليك شي بعيد".



وإزاء المخاوف من خطر عادة إطلاق النار ابتهاجا، وخلال اجتماع أمني موسع ترأسه مدير الأمن العام الدكتور عبيد الله المعايطة أمس، بحضور مساعديه وعدد من كبار القادة والمديرين لمتابعة عدد من القضايا الأمنية ومن أهمها تعزيز الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين خلال إعلان نتائج الثانوية العامة .



أكد اللواء المعايطة أهمية الحفاظ على مستويات الثقة العالية لدى المواطنين والتي تحظى بها وحدات مديريات الأمن العام وتشكيلاتها كافة؛ نظرا للعلاقة الأمنية والإنسانية المستمرة والتي بنيت على حسن التعامل والاحترام بين رجال الأمن والمواطنين.



وأكّد على ضرورة التكاتف المجتمعي للقضاء على كل المظاهر السلبية والتجاوزات التي تهدد امن المجتمع وسلامة أفراده، ومن أهمها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.



ووجه اللواء المعايطة إلى تشديد الإجراءات الميدانية والعملياتية والاستخبارية وفق خطط مدروسة لمراقبة هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.



وقال مدير الأمن العام: سنقف سداً منيعاً لحماية الآمنين، والوقوف في وجه كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال الانتشار الميداني، والرقابة الآلية والبشرية، ومتابعة البلاغات الواردة حول قضايا إطلاق العيارات النارية والتحقيق بها حتى القبض على مطلقيها، وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديمهم للقضاء.



وبين اللواء المعايطة أن الإجراءات المتخذة إضافة إلى انتشار الوعي المجتمعي، ساهما في الحد من هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم، ونحن مستمرون بمواجهتها حتى القضاء عليها من مجتمعنا نهائيا.



وأوعز للإدارات المرورية بتعزيز الانتشار والرقابة البشرية والآلية التي تتضمن كاميرات الرقابة الثابتة، والطائرات المسيرة، لضبط المخالفات المرورية كافة التي نشهدها في كل عام بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم ومنعهم من تهديد وتعطيل الحياة العامة للمواطنين.



وأشار مدير الأمن العام إلى الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتقنا وأبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ مثل تلك المظاهر حماية للمجتمع من عبث المستهترين وترسيخاً للأمن للمواطنين والمقيمين كافة.



وأعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها .



ومن جانبه، أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في مناطق المملكة كافة، بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم.



وقال الذيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،أمس، إن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.



وأضاف أنه وبمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، فقد أصدر توجيهاته للنواب العامين في المملكة بتوجيه المدعين العاميين بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.



وأكد أنه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم. وتعتزم إدارة السير تسيير طائرات درونز لرصد المخالفات المرورية خلال فترة إعلان النتائج.

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