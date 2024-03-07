الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تظهِر تعيين أول وزيرة في المملكة، في خطوة تاريخية تعزز دور المرأة في الحياة السياسية.

اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الوثيقة تظهر البلاغ السامي الصادر عن قصر بسمان الزاهر، وفيه تكليف جلالة الملك الحسين الأول بن طلال بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي من بين أولئك الوزراء المعينين في تلك الفترة، فأصبحت بذلك أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.


وبين المركز أن هذا التعيين يعد رسالة ملكية تؤكد أهمية دور المرأة في الحكم والتنمية، ويعكس التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن البلاغ الملكي السامي بهذا التعيين صدر في العام 1979 بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، وأن هذا القرار جاء في إطار جهود الأردن نحو بناء مجتمع أكثر تطورا وشمولا.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

06 آذار 2024
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

الأوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم

29 شباط 2024
جلسة مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

21 شباط 2024
3b9ff668-bda9-4b94-82a0-3a37bee4f1ae

الخصاونة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
المركز الوطني للسكري

ساعات دوام المركز الوطني للسكري في رمضان

منذ 59 دقيقة
مسابقة لمشاريع خاصة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية

مسابقة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية (رابط)

منذ1 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله

الملك والملكة يهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة

منذ20 ساعة
65e87213e56ef

قرارات مجلس الوزراء

منذ21 ساعة
GH_Wr9iXAAA4SeL

الملك يقلد الملكة وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

منذ22 ساعة
imgid244525

الأوقاف تُحذر من التعامل مع مروجي تأشيرة الحج المخالفة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ16 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 