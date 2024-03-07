التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تظهِر تعيين أول وزيرة في المملكة، في خطوة تاريخية تعزز دور المرأة في الحياة السياسية.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الوثيقة تظهر البلاغ السامي الصادر عن قصر بسمان الزاهر، وفيه تكليف جلالة الملك الحسين الأول بن طلال بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي من بين أولئك الوزراء المعينين في تلك الفترة، فأصبحت بذلك أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.



وبين المركز أن هذا التعيين يعد رسالة ملكية تؤكد أهمية دور المرأة في الحكم والتنمية، ويعكس التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن البلاغ الملكي السامي بهذا التعيين صدر في العام 1979 بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، وأن هذا القرار جاء في إطار جهود الأردن نحو بناء مجتمع أكثر تطورا وشمولا.



