الحكومة: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سماء الأردن

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين " نحن معنيون أولاً وأخيراً بحفظ أمن وطننا وسلامة المواطنين. في كل ما حدث ويحدث.. يهمنا منع أي تعد على حدودنا أو المساس بسيادة أراضينا أو أجوائنا وبحرنا".

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وأضاف ردا على سؤال لقناة المملكة اليوم، حول أثر التصعيد الإيراني الإسرائيلي على الساحة الأردنية، "لقد كنا واضحين، لن نسمح أن نكون ساحة حرب لأحد، ونحن نراقب الوضع عن كثب، ولم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا. هذا يطمئننا ونرجو أن يعي الجميع أن هذا موقف أردني ثابت ويجب التعامل معه".



وقال إن الحياة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يستدعي القلق في انتظام الحياة اليومية وسيرورة العمل، وكما قلنا منذ أيام، أن الطلعات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي الأردني هي احترازية وستسمر وفقاً للظروف والمعطيات التي تقدرها القوات المسلحة الأردنية.

وتمنى المبيضين من الجميع عدم تداول الإشاعات، مضيفا "نحن على تواصل مستمر مع وسائل الإعلام نزودها أولاً بأول بالمعلومات، القوات المسلحة أصدرت بيانين حول الطلعات الجوية. وكذلك فعلت الحكومة. نريد أن يطمئن الأردنيون بأن كل ما نقوم به من أجل الحفاظ على أمن المواطن والوطن".

وفي رده على سؤال حول ارتفاع وتيرة المساعدات الأردنية لغزة خلال الأسابيع الماضية، قال المبيضين ،نحن نحث ابتداء وبشكل مستمر ودائم على وقف إطلاق النار وهذا العدوان الغاشم على أهلنا في غزة لا بد أن ينتهي ويجب العمل على تسهيل دخول المساعدات بشكل دائم وكاف، ونحن نعمل جاهدين في هذا الجانب على الاستمرار في تقديم يد العون للأهل والأشقاء في فلسطين، مئات الشاحنات وعشرات الطائرات التي أرسلها الأردن. خلال أقل من أسبوعين تمكنا بإدخال أكثر من 280 شاحنة مساعدات غذائية، يجب تكثيف الضغط الدولي بهذا الاتجاه بالتوازي مع الضغط السياسي لوقف الحرب على غزة واستعادة مسار السلام.