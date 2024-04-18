تعرفوا على تفاصيل موجة الغبار في الأردن (صور)

أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبد المنعم القرالة، بأن المملكة تسودها الآن أجواء مغبرة قادمة من مصر وفلسطين، تؤثر على معظم المناطق، ويتوقع ازدياد تأثيرها وكثافتها خلال الساعات القادمة، وتنتهي ليلا.

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وحذر القرالة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بسبب الغبار، وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، داعيا مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، وارتداء الكمامة.





وبحسب النشرة المحدثة للأرصاد، يكون الطقس دافئا ومغبرا في العديد من المناطق، ما يؤدي إلى تدن واضح في مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



