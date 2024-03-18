الإثنين 18 آذار 2024
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حبس 3 أشخاص بتهمة تجارة الأعضاء في تركيا

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حبس 3 أشخاص بتهمة التجارة بالأعضاء في تركيا

أفضت محكمة جنايات اربد بحبس ثلاثة أشخاص، بتهم الاتجار بالبشر والشروع به، بعد إدانتهم بتجارة الأعضاء البشرية واستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالحبس ما بين عامين إلى ستة أعوام، في عدة قضايا متصلة ببيع الأعضاء البشرية.


وفي تفاصيل القضية، كان المتهمون يعرضون عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شراء كلية الضحية ب 15 ألف دولار، من خلال عملية نزع كلية الضحية في إحدى مستشفيات تركيا.


فيما قيّدت عدة شكاوي بحق المتهمين وصدرت عدة قرارات قضائية، بما في ذلك اعترافات الضحايا الذين أكدوا أن المتهمين استغلوا سوء أوضاعهم المعيشية وحاجتهم الماسة للمال.

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