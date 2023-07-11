الثلاثاء 11 تموز 2023
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مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي

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الصفدي وآل الشيخ
عقد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض، جلسة مباحثات في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الصفدي إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفدٍ من مجلس النواب.اضافة اعلان
 ورحب رئيس مجلس الشورى السعودي في مستهل الجلسة برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الشقيقين.
من جهته أكد الصفدي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وهي علاقات متجذرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي في تنسيق مستمر بين صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

 وأعرب الصفدي عن التقدير الكبير للأشقاء في السعودية على حفاوة الاستقبال، منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بما تشهده المملكة من إنجازات في مختلف المجالات.




 كما جرى خلال جلسة المباحثات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة؛ لاسيما مايتعلق بالشؤون البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، وأهمية زيادة التنسيق الثنائي بينهما على المستويات كافة، وتم خلالها توجيه دعوة لرئيس مجلس الشورى السعودي إلى زيارة الأردن وهو ما سيتم خلال الشهر المقبل.

وكان الصفدي والوفد النيابي حضروا جانباً من جلسة مجلس الشورى السعودي، وسبق وأن التقوا بوزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، ومن المنتظر أن يجروا لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين.

وحضر جلسة المباحثات نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد والنواب: محمد بني ياسين، وسلامة البلوي، محمد عبابنة وصالح أبو تايه، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري،  وعدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية.
مديرية الأمن العام-(أرشيفية)

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