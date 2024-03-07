مسابقة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية (رابط)

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن مسابقة لاختيار أفضل مشروع في مجال الأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية.



وأشار المركز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن المشاريع ستعرض خلال معرض خاص بها خلال قمة الأمن السيبراني المقرر عقدها في شهر أيلول القادم.

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وأضاف المركز أن المسابقة مفتوحة لجميع مشاريع التخرج في مجال الأمن السيبراني، اذ يمكن للراغبين المشاركة في المسابقة حتى 20 نيسان المقبل، على البريد الإلكتروني: [email protected].



وسيقوم المركز باستقبال المشاريع، ثم تصفيتها وفقا لمعايير خاصة بالمسابقة.

