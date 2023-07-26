الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بمشاركة فاعلة من مؤسسات وشركات وطنية

ورشة تعريفية بتخصصات بكالوريوس التعليم التقني في البلقاء التطبيقية

WhatsApp Image 2023-07-26 at 9.55.37 AM
جانب من ورشة العمل حول بتخصصات بكالوريوس التعليم التقني
رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور زكريا القضاة مندوبا عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلونيوبحضور نائب الرئيس للشؤون الكليات الاستاذ الدكتور ناصر الكلوب ورشة العمل التي عقدت للتعريف بتخصصات البكالوريوس التقني والتي تم استحداثها في الجامعة، بمشاركة وحضور فاعل من ممثلين عن الشركات والمؤسسات الوطنية الممثلة لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والهندسة. اضافة اعلان
 الدكتور القضاه نقل ترحيب رئيس الجامعة بالضيوف من الشركات والمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات مؤكدا اعتزاز الجامعة بشركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة ، وأشار القضاه إلى ان الجامعة استحدثت 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريوس التقني والتي تعد فريدة وتطرح لأول مره في الاردن ومنطقة الشرق الأوسط وجاءت نظرا للحاجة الماسة للخريجين من التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل والمزودين بالمهارات والتدريب المتطور المواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة ، وأشار الدكتور القضاة الى ان من مميزات هذا البرنامج ان معدل القبول فيه 70% ويمكن للطالب بعد انهاء 72 ساعة معتمدة بنجاح ان يتخرج بدرجة الدبلوم التقني .
 ونوه الدكتور القضاة الى ان برنامج البكالوريوس  التقني يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية من اجل اعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان وانه سيحقق الفائدة للإطراف الثلاثة الجامعة والمؤسسات الوطنية والخرج، حيث ستجد المؤسسات الوطنية الخريج المؤهل وستتمكن الجامعة من تطوير المزيد من البرامج التقنية وتمكن الخريج من ايجاد فرصة العمل. 
وبين الدكتور القضاه الى ان البرنامج سيحقق النجاح المطلوب عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والقطاع الخاص بمختلف قطاعاته من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تحقق مصالح مختلف الاطراف ، مشيرا الى توجه الجامعة الى عقد ورشات عمل متخصصة في مختلف الكليات يشارك فيها القطاع الخاص .   
وأشار نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية إلى أن الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس التقني تشكل فيها المواد العملية اكثر من 60%، بحيث تم اعداد ووضع الخطط الدراسية بالتشاركية مع القطاع الخاص والتي تركز على تنمية مهارات الطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل .
وتضمنت فعاليات الورشة ،والتي عقدت في المركز الاردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وحضرها عدد من عمداء الكليات في الجامعة ،محاضرة شارك فيها مجموعة اعضاء الهيئة التدريسية (الدكتورة وسام شحرور من كلية الزراعة التكنولوجية والدكتور محمد الحسن والدكتور عمر بدران والدكتور محمد الرجوب  من الهندسة التكنولوجية، والدكتور احمد عبد اللطيف من الحصن الجامعية ، قدموا فيها عرضا عن اهم اهداف ومزايا والخطط الدراسية وبرامج التدريب الميداني لتخصصات البكالوريوس التقني في تخصصات: تكنولوجيا الزراعة الذكية العضوية وبرنامج تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة وبرنامج الانظمة الهيدروليكية في الالات الثقيلة وبرنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد بالإضافة الى برنامج تكنولوجيا انشاء المباني وصيانتها  . وفي ختام الورشة دار نقاش شارك فيها الحضور بمجموعة من المداخلات والاستفسارات حول تلك البرامج بالإضافة الى ابرازهم  لأهمية الدور المناط بتلك القطاعات فيما بتعلق  بأهمية توفير التدريب الميداني للطلبة والمساهمة في تقديم مقترحات تساهم في تطوير الخطط الدراسية بحيث تكون اكثر ملائمة لخططهم التطويرية وبالتالي المساهمة في خدمة وبناء الاقتصاد الوطني .
إجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات

إجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات 25 تموز 2023

200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية

200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية 24 تموز 2023

الأردن يحول ذوي الإعاقة إلى ذوي حقوق كاملة

الأردن يحول ذوي الإعاقة إلى ذوي حقوق كاملة 24 تموز 2023

تخصيص 224 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي دائم في النصف الأول من العام

الضمان: ارتفاع رواتب الاعتلال الى 26994 24 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
461990

سلطة وادي الاردن: تأجير 4081 دونما من الوحدات الزراعية والأراضي

منذ 3 دقيقة
الملك-1-1

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ 34 دقيقة
د. محمود أبو فروة الرجبي

الحاجز الوهمي وإشكالية تعلم اللغة العربية

منذ14 ساعة
يوسف عبد الله محمود

"المثقفون والسلطة في عالمنا العربي"

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-25 at 12.55.20 PM

مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الملكية لحماية الطبيعة" لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

منذ24 ساعة
y0a2N96u3LYDr1rz7QghRgCbo8QMDo1H4jfLz0ff

5 أسماء مرشحة للمنح الدراسية في جامعة الأزهر الشريف

25 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ14 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 