ورشة تعريفية بتخصصات بكالوريوس التعليم التقني في البلقاء التطبيقية

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رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور زكريا القضاة مندوبا عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلونيوبحضور نائب الرئيس للشؤون الكليات الاستاذ الدكتور ناصر الكلوب ورشة العمل التي عقدت للتعريف بتخصصات البكالوريوس التقني والتي تم استحداثها في الجامعة، بمشاركة وحضور فاعل من ممثلين عن الشركات والمؤسسات الوطنية الممثلة لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والهندسة.الدكتور القضاه نقل ترحيب رئيس الجامعة بالضيوف من الشركات والمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات مؤكدا اعتزاز الجامعة بشركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة ، وأشار القضاه إلى ان الجامعة استحدثت 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريوس التقني والتي تعد فريدة وتطرح لأول مره في الاردن ومنطقة الشرق الأوسط وجاءت نظرا للحاجة الماسة للخريجين من التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل والمزودين بالمهارات والتدريب المتطور المواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة ، وأشار الدكتور القضاة الى ان من مميزات هذا البرنامج ان معدل القبول فيه 70% ويمكن للطالب بعد انهاء 72 ساعة معتمدة بنجاح ان يتخرج بدرجة الدبلوم التقني .ونوه الدكتور القضاة الى ان برنامج البكالوريوس التقني يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية من اجل اعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان وانه سيحقق الفائدة للإطراف الثلاثة الجامعة والمؤسسات الوطنية والخرج، حيث ستجد المؤسسات الوطنية الخريج المؤهل وستتمكن الجامعة من تطوير المزيد من البرامج التقنية وتمكن الخريج من ايجاد فرصة العمل.وبين الدكتور القضاه الى ان البرنامج سيحقق النجاح المطلوب عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والقطاع الخاص بمختلف قطاعاته من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تحقق مصالح مختلف الاطراف ، مشيرا الى توجه الجامعة الى عقد ورشات عمل متخصصة في مختلف الكليات يشارك فيها القطاع الخاص .وأشار نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية إلى أن الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس التقني تشكل فيها المواد العملية اكثر من 60%، بحيث تم اعداد ووضع الخطط الدراسية بالتشاركية مع القطاع الخاص والتي تركز على تنمية مهارات الطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل .وتضمنت فعاليات الورشة ،والتي عقدت في المركز الاردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وحضرها عدد من عمداء الكليات في الجامعة ،محاضرة شارك فيها مجموعة اعضاء الهيئة التدريسية (الدكتورة وسام شحرور من كلية الزراعة التكنولوجية والدكتور محمد الحسن والدكتور عمر بدران والدكتور محمد الرجوب من الهندسة التكنولوجية، والدكتور احمد عبد اللطيف من الحصن الجامعية ، قدموا فيها عرضا عن اهم اهداف ومزايا والخطط الدراسية وبرامج التدريب الميداني لتخصصات البكالوريوس التقني في تخصصات: تكنولوجيا الزراعة الذكية العضوية وبرنامج تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة وبرنامج الانظمة الهيدروليكية في الالات الثقيلة وبرنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد بالإضافة الى برنامج تكنولوجيا انشاء المباني وصيانتها . وفي ختام الورشة دار نقاش شارك فيها الحضور بمجموعة من المداخلات والاستفسارات حول تلك البرامج بالإضافة الى ابرازهم لأهمية الدور المناط بتلك القطاعات فيما بتعلق بأهمية توفير التدريب الميداني للطلبة والمساهمة في تقديم مقترحات تساهم في تطوير الخطط الدراسية بحيث تكون اكثر ملائمة لخططهم التطويرية وبالتالي المساهمة في خدمة وبناء الاقتصاد الوطني .