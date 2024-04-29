الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي في الرياض

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الصفدي وسيجورنيه خلال لقائهما في الرياض
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في الرياض، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، متابعة للمحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدلله الثاني وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإحياء أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.اضافة اعلان

وأكد الصفدي، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، على ضروة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح، مشدداً على أن ذلك سيكون مجزرة جديدة. 

وبحث الوزيران الوضع المتفجر في الضفة الغربية، وأكد الصفدي ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي. وثمّن الصفدي موقف فرنسا الواضح في دعم حل الدولتين، ورفض الاستيطان كعمل غير شرعي.

كما بحث الوزيران الوضع في لبنان، حيث أطلع وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه الصفدي على نتائج جهوده من أجل منع تفجر جبهة جديدة في لبنان، وأكد الصفدي ضرورة العمل للحؤول دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى. 

وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون والتنسيق من أجل وقف الحرب على غزة، وفي جهود إيصال المساعدات للقطاع. كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكدا على أن البلدين سيعملان معاً من أجل إيجاد آفاق أوسع للتعاون الثنائي في عديد قطاعات ومجالات تنعكس إيجاباً على البلدين.
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