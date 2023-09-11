الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

WhatsApp Image 2023-09-10 at 1.13.02 PM
وفد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية خلاله زيارته مستشفى المقاصد
زار وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برئاسة المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني يوم السبت الماضي مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية.اضافة اعلان
وكان في استقبال الوفد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور كل من المدير الطبي والمدير الاداري ومدير التمريض ورئيس وحدة الجودة وتحسين الأداء ورؤساء الاقسام الطبية والتمريضية والفنية والادارية في المستشفى.

واستعرض الدكتور بني نصر خلال اللقاء أهم تطورات المستشفى  والية العمل فيه، ومراحل تحديث اقسامه، ومؤشرات الاداء والتطور المستمر للمستشفى.
 
من جانبه، بين رئيس وحدة الجودة  في المستشفى اياد المهيرات الأهداف الرئيسية التي تسعى اليها ادارة المستشفى للحصول على الاعتماد.

وبين التباين الايجابي لنقاط التقييم الاولي في عام 2019 والنتائج الانجازات الحالية من خلال العمل على معالجة فرص التحسين وتعزيز نقاط القوة.

واستعرض اهم النقاط التي تم العمل عليها ضمن مجموعات معايير الاعتماد الخمسة عشر، كذلك المبادرات الريادية، ومنها مشروع التغذية وصحة المجتمع وتطلع ادارة المستشفى لتجذير شفافية وثقافة الجودة والاعتماد لدى كوادره.

بدورها، أشادت المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني بالتقدم المبهر الذي يمر فيه المستشفى وقدرته على معالجة فرص التحسين واستغلال التقييم الاول وتصحيح الخطوات بشكل مثالي.
واشادت الجاعوني بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المستشفى وقالت بأنه يجسد قصة نجاح له ولكوادره.


وأكدت بأن المجلس على استعداد لتقديم كل ما يلزم ضمن  الامكانيات المتاحة لدعم  المستشفى الوقف الأول على مستوى المملكة.
1694360531162573800

"الضمان": حملة تفتيشية على المدارس الخاصة منذ16 ساعة

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية منذ22 ساعة

يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم

"الغد" تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل 10 أيلول 2023

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

منذ 8 دقيقة
بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

منذ1 ساعة
بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

منذ1 ساعة
1694360484262572100

تنفيذ تمرين "درب الأمان 3" للوقوف على استعداد المؤسسات للتعامل مع الزلازل

منذ15 ساعة
1694360711772594100

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يعزز الدعوات لحض الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات

منذ16 ساعة
IMG-20220427-WA0069

الأميرة بسمة بنت علي: المنطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 