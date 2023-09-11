وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

اضافة اعلان

زار وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برئاسة المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني يوم السبت الماضي مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية.وكان في استقبال الوفد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور كل من المدير الطبي والمدير الاداري ومدير التمريض ورئيس وحدة الجودة وتحسين الأداء ورؤساء الاقسام الطبية والتمريضية والفنية والادارية في المستشفى.واستعرض الدكتور بني نصر خلال اللقاء أهم تطورات المستشفى والية العمل فيه، ومراحل تحديث اقسامه، ومؤشرات الاداء والتطور المستمر للمستشفى.من جانبه، بين رئيس وحدة الجودة في المستشفى اياد المهيرات الأهداف الرئيسية التي تسعى اليها ادارة المستشفى للحصول على الاعتماد.وبين التباين الايجابي لنقاط التقييم الاولي في عام 2019 والنتائج الانجازات الحالية من خلال العمل على معالجة فرص التحسين وتعزيز نقاط القوة.واستعرض اهم النقاط التي تم العمل عليها ضمن مجموعات معايير الاعتماد الخمسة عشر، كذلك المبادرات الريادية، ومنها مشروع التغذية وصحة المجتمع وتطلع ادارة المستشفى لتجذير شفافية وثقافة الجودة والاعتماد لدى كوادره.بدورها، أشادت المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني بالتقدم المبهر الذي يمر فيه المستشفى وقدرته على معالجة فرص التحسين واستغلال التقييم الاول وتصحيح الخطوات بشكل مثالي.واشادت الجاعوني بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المستشفى وقالت بأنه يجسد قصة نجاح له ولكوادره.وأكدت بأن المجلس على استعداد لتقديم كل ما يلزم ضمن الامكانيات المتاحة لدعم المستشفى الوقف الأول على مستوى المملكة.