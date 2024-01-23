الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة
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إدارة برشلونة: لن نجبر ليفاندوفسكي على الرحيل

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

طلبت إدارة نادي برشلونة من لاعبها البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحديد مصيره مع الفريق، على أن لا تفرض إدارة الفريق الكتالوني الرحيل على ليفاندوفسكي مع نهاية الموسم، لأنه سيعتمد عليه في المستقبل، على أن تحترم إدارة البلوغرانا أي قرار يتخذه اللاعب في 30 حزيران المقبل.

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ليفاندوفسكي يرفض عرض "مغر" للعب في السعودية


في وقت ترغب عدد من أن أندية الدوري السعودي في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، وفي الصيف القادم وهو الذي تلقى عروضا سعودية مغرية الصيف الماضي إلا أنه رفض الرحيل.

 

وكان اللاعب البولندي قد دخل في مشاكل مع فريقه السابق بايرن ميونيخ للضغط من أجل الانتقال الى الكامب في عقد يمتد حتى العام 2026.

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