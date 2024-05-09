الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إخماد حرائق لمساحات كبيرة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
عمان- سيطرت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس على حرائق أتت على مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة في بعض محافظات المملكة، وبينت عدم وقوع أي إصابات في الأرواح خلال التعامل مع هذه الحرائق.اضافة اعلان
وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الحوادث الموسمية وما يصاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة والتي قد ينجم عنها نشوب الحرائق أو الغرق في البرك والمسطحات المائية أو لدغات الزواحف والحشرات.
وأكدت المديرية، أهمية اتباع السلوك السليم خلال الرحلات التنزهية، وعدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية.
ودعت إلى ضرورة حفظ الأطعمة بالشكل الصحيح وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة تجنبًا لحوادت التسمم الغذائي، وضرورة الإبتعاد عن أماكن الاعشاب الكثيفة التي تكون مرتعا للزواحف كالافاعي والعقارب.
وشددت المديرية على عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الكثيفة، وإبعاد مصادر الاشتعال عن متناول أيدي الأطفال، والتخلص من بقايا النار المخصصة للشواء بالشكل الصحيح اما عن طريق الطمر بالتراب أو سكب المياه عليها والتأكد من اطفائها.
وأشارت المديرية إلى جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجة لذلك.
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