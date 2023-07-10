الإثنين 10 تموز 2023
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ليفاندوفسكي يرفض عرض "مغر" للعب في السعودية

ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
أفاد تقرير لموقع "فوت ميركاتو"، بأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رفض عروضا من أندية سعودية عديدة مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن ليفاندوفسكي رفض عرضا مغريا حديثا من ناد سعودي، إلا أنه فضل البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو 2026.اضافة اعلان

ولم يذكر الموقع النادي الذي عرض على ليفاندوفسكي مبلغا كبيرا من المال للانتقال إلى الدوري السعودي.
وكان ليفاندوفسكي قد ألمح الشهر الماضي إلى أن اعتزاله بات "قريبًا"، مشيرا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكتالوني.
ووصل ليفاندوفسكي (إلى برشلونة في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل معه 344 هدفا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأقلم سريعا في كتالونيا مسجلا 33 هدفا في جميع المسابقات، بينها 23 في الدوري الإسباني، ليحرز لقب الهداف ويساهم في تتويج برشلونة بلقب الليغا.

وقال في حديث مع الصحافة البولندية على هامش النافذة الدولية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 ردا على خططه المستقبلية "اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو بعيد. من المحتمل جدا أن أنهي مسيرتي في برشلونة حيث أشعر بالراحة أنا وعائلتي".
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