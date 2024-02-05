القبض على قاتل تلميذ نورمحمدوف

اعترف المتهم بقتل مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتاييف البالغ 20 عاما بالجريمة وأدلى بإفادات مفصلة في التحقيق.



وفحص المحققون إفادة القاتل البالغ من العمر 18 عاما، والذي كان موقوفا سابقا كمشتبه به، وتحدث بشكل تفصيلي عن ملابسات الحادث وبين أين أخفى سلاح الجريمة وكيفية إخفائه.



وذكرت لجنة التحقيق أن الدافع كان "وجود خلافات شخصية سبق أن نشأت مع الضحية" لم يتم الكشف رسميا عن ماهيتها.

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وقتل موتاييف يوم 31 كانون الثاني/يناير قُتل موتاييف بالرصاص بالقرب من منزله .

وقال أحد معارف القاتل اديرخان كاديرخانوف البالغ 18 عاما ان موتاييف وأصدقاءه ضربوا الجاني وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاما من موتاييف وتم اعتقاله.