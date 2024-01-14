بنزيما يفقد شارة القيادة بعد تغيبه عن تدريبات فريقه

تتسارع الأحداث بشكل لافت، في قضية الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، بعد عدم عودته من الإجازة حتى الآن، وتغيبه عن تدريبات فريقه التي انطلقت الجمعة الماضي في جدة.



وأكد مصدر في اتحاد جدة لموقع "كووورة"، اليوم الأحد، أن بنزيما أخطر إدارة العميد بأنه سيلتحق مباشرة بمعسكر دبي، الذي ينطلق اليوم الأحد، وهو ما وافق عليه النادي.



إلا أن المصدر أوضح أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أخبر الإدارة بأنه يرفض وجود تمييز بين اللاعبين، وأنه كان يجب على بنزيما التواجد في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أنه لم يقدم أي عذر يوضح فيه سبب تأخر عودته.

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ونوه "جاياردو اتخذ قرارا بتجريد بنزيما من شارة القيادة، وطالب الإدارة بتقديم رؤية واضحة حول مستقبل اللاعب مع الفريق".



وزعمت تقارير سابقة أن الفرنسي طلب الرحيل عن الاتحاد بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا.