بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

وبعد المباراة ظهر نجم الاتحاد البرازيلي ايغور كورونادو برفقة أطفاله ومواطنه فابينيو في غرفة ملابس النصر حيث تبادلوا التحية مع كريستيانو رونالدو، قبل التقاط صورة معه .
وسجل رونالدو هدفين في المباراة ليعزز صدارته لترتيب هداف الدوري السعودي برصيد 19 هدفا بفارق 3 اهداف عن نجم الهلال الكسندر ميتروفيتش كما عزز صدارته لترتيب هدافي العالم في عام 2023 برصيد 53 هدفا متفوقا على الانكليزي هاري كاين والفرنسي كيليان مبابي.
🎥 فابينهو وكورنادو أمام غرفة تبديل ملابس #النصر، وكورنادو رفقة أبناءه يلتقط صورة مع رونالدو. pic.twitter.com/LArdYLpZ1V— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) December 26, 2023