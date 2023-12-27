الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

غف6
كريستيانو رونالدو
تعرض الاتحاد السعودي للهزيمة بنتيجة 5-2 امام نظيره النصر في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بدوري روشن السعودي للمحترفين .

وبعد المباراة ظهر نجم الاتحاد البرازيلي ايغور كورونادو برفقة أطفاله ومواطنه فابينيو في غرفة ملابس النصر حيث تبادلوا التحية مع كريستيانو رونالدو، قبل التقاط صورة معه .اضافة اعلان

وسجل رونالدو هدفين في المباراة ليعزز صدارته لترتيب هداف الدوري السعودي برصيد 19 هدفا بفارق 3 اهداف عن نجم الهلال الكسندر ميتروفيتش كما عزز صدارته لترتيب هدافي العالم في عام 2023 برصيد 53 هدفا متفوقا على الانكليزي هاري كاين والفرنسي كيليان مبابي.
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