الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نيمار يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التاهيلي

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البرازيلي ​نيمار دا سيلفا

بدأ البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي مرحلة التأهيل الثانية من برنامجه العلاجي المُجهز له من قِبل الطبيب المعالج بعد ختام المرحلة الأولى على اثر اجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى حسب ما ذكرت مصادر لصحيفة الرياضية السعودية .

وأشارت الصحيفة الى أن نيمار البالغ 32 عاما لا يزال يواصل مرحلة العلاج والتأهيل في بلاده، تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا المُعد البدني والفني الخاص باللاعب البرازيلي، حيث بدأ في تطبيق بعض التدريبات الخاصة، التي تتركز على تقوية الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى مواصلة ثني الركبة باستمرار، وتقوية موقع الجراحة في الركبة.

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واكدت ن لاعب الهلال يسير ببرنامجه بالشكل المطلوب مع انتظام متابعة التغذية اليومية، التي تقلل من ارتفاع وزيادة الوزن .

يذكر أن نيمار تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب الأوروغواي في أكتوبر/تشرين الاول الماضي وأجرى اللاعب بعدها عملية جراحية في البرازيل على يد طبيب منتخب البرازيل رودريغو لازمار.


وأكدت أن لاعب الوسط الهلالي يسير بالشكل المطلوب في البرنامج، مع انتظام متابعة التغذية اليومية، التي تقلل من ارتفاع وزيادة الوزن.


وتعرّض نيمار لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي، 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى “مايتر دي” في البرازيل على يد رودريجو لازمار، طبيب منتخب البرازيل، وخوان دوكي، مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال.

 

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