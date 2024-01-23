الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريحات جديدة من ليفربول وفيتوريا عن إصابة صلاح

اللاعب صلاح
لحظة اصابة اللاعب محمد صلاح

يعود قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، إلى إنكلترا لتلقي العلاج عقب إصابته خلال مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية الجارية حاليا في كوت ديفوار، بعدما اتضح أن الإصابة تحتاج إلى فترة علاج أطول من المتوقع.

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وقال المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، روي فيتوريا، إن إصابة صلاح "تحتاج إلى فترة علاج أطول مما كان متوقعا في البداية".

 


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، مساء الإثنين: "أريد استغلال الفرصة وتوضيح الأمور. محمد صلاح مصاب، وعلمنا قبل هذا اللقاء أنها إصابة أطول مما اعتقدناه في البداية، ولذلك كان علينا إعلان إطالة الفترة التي سيغيب فيها قبل المشاركة مجددا".


وتابع عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين: "قبل اللقاء لم نصرح بأي شيء. كانت الأمور تحت سيطرة الجهاز الطبي المتميز. صلاح كان دائما معنا، وانتهى اللقاء الآن وسنبحث عن أفضل وسيلة لعلاج اللاعب. هذه حقائق، وهذا هو الموقف".

من جانبه، أصدر نادي ليفربول، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بيانا أكد فيه وصول صلاح إلى إنكلترا، وبالتحديد إلى مركز تدريبات النادي الذي يتصدر البطولة الإنكليزية، لتلقي العلاج.


وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، وذلك عقب إصابة نجم الفراعنة خلال لقاء غانا، الخميس الماضي.


ومن المقرر أن يبدأ صلاح العمل مع الجهاز الطبي لليفربول فور وصوله إلى المدينة الإنكليزية، "مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة مجددا في بطولة أفريقيا مع مصر"، وفق بيان النادي.


وتأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية رغم عدم فوزها في أية مباراة بدور المجموعات، حيث تعادلت بهدفين لهدفين مع كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، لكنها ضمنت الصعود بعد حلولها ثانية في المجموعة التي تصدرتها الرأس الأخضر بسبع نقاط، وجاءت غانا ثالثة بنقطتين، وموزمبيق بنفس الرصيد.

كما لم تنته الأمور بتصريحات فيتوريا وبيان النادي الإنكليزي، حيث تحدث طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، وكشف بالتفصيل ما حدث وسبب تغير التصريحات بشأن إصابة صلاح وفترة غيابه.


وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية، صباح الثلاثاء: "صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وحين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بغيابه لمباراتين فقط، لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة للاعب، لكن بعد إجراء أشعة ثانية اكتشفنا أن حجم الإصابة أكبر".


وتابع: "نحن نمتلك الإمكانيات الكافية، لكننا سنسافر بعد يومين إلى مدينة سان بيدرو غير المجهزة بشكل جيد، لذلك وجدنا أن علاجه في ليفربول سيكون أفضل".

وأشار إلى أن الاتفاق مع ليفربول كان يقتضي بإعلان الاتحاد المصري عن الأمر، لكن مدرب النادي الإنكليزي يورغن كلوب "هو من أعلن مبكرا"، وفق طبيب المنتخب المصري، الذي أكد أن "صلاح لم يكن يريد السفر، ولو كان يرغب في ذلك لرحل منذ اليوم الأول لإصابته".


وحول موعد عودته، قال: "لا يمكنني تحديد ذلك لأن الإصابة العضلية تعتمد على مقدار التحسن بشكل يومي، لكن يمكنني القول إننا عملنا مع صلاح لمدة 4 أيام بشكل جيد، وتحسن خلالها بشكل كبير قدر المستطاع".


وكان وكيل اللاعب، رامي عباس، قد أعلن عبر منصة "إكس"، الإثنين، أن إصابة صلاح أكبر مما تم الإعلان عنه في البداية، وأنه سيغيب لمدة 21-28 يومًا، وليس مباراتين.

 



وبدأ الجدل حول إصابة صلاح، بعد قول كلوب، الأحد، في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: "مهما كانت مدة غياب صلاح، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا. هذه هي الخطة".

وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية، ضمن منتخب مصر الذي خسر من الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.

 

 

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