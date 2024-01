تعرّف على موعد عودة محمد صلاح بعد إصابته

بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.



فقد أعلن رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المشارك حالياً في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة.



وأكد أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، لكن بات بحالة جيدة، نقلا عن موقع العربية نت.



وكتب عباس عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين، وفق "رويترز".

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.