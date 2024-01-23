الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرّف على موعد عودة محمد صلاح بعد إصابته

محمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح

بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.

فقد أعلن رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المشارك حالياً في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

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وأكد أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، لكن بات بحالة جيدة، نقلا عن موقع العربية نت.


وكتب عباس عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين، وفق "رويترز".

بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.

 


وأضاف أن هذه أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه.

إصابة عضلية

 


أتى هذا بعدما تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي، بأبيدجان.


وكان الاتحاد المصري قد أعلن الأحد الماضي عبر حسابه بفيسبوك، أنه وبعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه.

وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

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