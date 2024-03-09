رد فعل ساخر من رونالدو على ركلة جزاء الهلال امام الرياض (فيديو)

اضافة اعلان

#الهلال_الرياض

الهواء يعرقل ميتروفيتش والحكم يحتسب بلنتى



وكريستيانو رونالدو يضحك على الدوري الهندي اللي عندنا pic.twitter.com/PvUWM9KeZr — AIMarwani العالمي الزعيم الاستثنائي 💛💙 (@almarwani66) March 8, 2024

وسجل الهلال هدفين من اهدافه الثلاثة من ركلتي جزاء كما اهدر مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة ثالثة.وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار ومساعدة التحكيم لـلفريق من أجل تحقيق الفوز.