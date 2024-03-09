رد فعل ساخر من رونالدو على ركلة جزاء الهلال امام الرياض (فيديو)

وسجل الهلال هدفين من اهدافه الثلاثة من ركلتي جزاء كما اهدر مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة ثالثة.
وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار ومساعدة التحكيم لـلفريق من أجل تحقيق الفوز.
#الهلال_الرياض— AIMarwani العالمي الزعيم الاستثنائي 💛💙 (@almarwani66) March 8, 2024
الهواء يعرقل ميتروفيتش والحكم يحتسب بلنتى
وكريستيانو رونالدو يضحك على الدوري الهندي اللي عندنا pic.twitter.com/PvUWM9KeZr