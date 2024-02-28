الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رونالدو يتبرأ من "الاحتفال الإباحي" أمام الشباب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تواصل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، التحقيق في شكوى إدارة نادي الشباب ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.
 
وأقدم رونالدو على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين وابتسمت للأصفر بثلاثية مقابل هدفين، ما دفع إدارة الليوث لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
 
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو أكد على احترامه لجميع الأندية وأوضح أن الحركة الصادرة بعد الاحتفال تعبر عن القوة والانتصار وليست مسيئة ومعتادة في أوروبا.


 
وكانت مصادر صحفية سعودية أكدت أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لإيقاف كريستيانو لمباراتين، بالإضافة لتغريمه بسبب سلوكه غير الرياضي. 

وتعد الحادثة هي الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.
 
ويحتل رونالدو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 هدفا وبفارق 3 أهداف عن ميتروفيتش مهاجم الهلال. -كووورة

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