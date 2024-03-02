الهلال يعلن سفر نيمار لاستكمال علاجه في البرازيل.. هل سيعود؟

أعلن نادي الهلال السعودي، عن سفر نيمار دا سيلفا إلى البرازيل من أجل التعافي من إصابته، حيث يُعاني من قطع في الرباط الصليبي.



وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: “البرازيلي نيمار جونيور يغادر إلى البرازيل وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر أبريل المُقبل”.

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وكان البرازيلي قد أصيب خلال مواجهة البرازيل والأوروجواي في منتصف أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف قبل أن يجري عملية جراحية في موضع إصابته.

