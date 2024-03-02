السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال يعلن سفر نيمار لاستكمال علاجه في البرازيل.. هل سيعود؟

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اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا

أعلن نادي الهلال السعودي، عن سفر نيمار دا سيلفا إلى البرازيل من أجل التعافي من إصابته، حيث يُعاني من قطع في الرباط الصليبي.


وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: “البرازيلي نيمار جونيور يغادر إلى البرازيل وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر أبريل المُقبل”.

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وكان البرازيلي قد أصيب خلال مواجهة البرازيل والأوروجواي في منتصف أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف قبل أن يجري عملية جراحية في موضع إصابته.

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