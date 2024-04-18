رونالدو يحسم نزاعه القانوني ضد يوفنتوس لصالحه

حسم اللاعب البرتغالي كريستانو رونالدو النزاع القانوني مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي لصالحه، بعد أن قرر مجلس التحكيم التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلزام النادي بدفع 9.7 مليون يورو مستحقات متأخرة للاعب.

اضافة اعلان

صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، إنه "سيتعين على يوفنتوس دفع إجمالي 9.7 مليون يورو (إضافة إلى فائدة إضافية على السداد المتأخر) كأجور متأخرة لكريستيانو رونالدو، لاعب البيانكونيري السابق".

كما تابعت الصحيفة: "رغم أن الطلب الأوّلي من اللاعب هو الحصول على 19.5 مليون يورو، فإن المحكمة اعترفت بالإهمال المشترك بين الطرفين وخفضت المبلغ".



كذلك، أوضحت الصحيفة أنه "قرر هذا الإجراء المحكمون الثلاثة التابعون لمجلس التحكيم التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (جيانروبرتو فيلا، وروبرتو ساكي، ولياندرو كانتاميسا) المكلَّفون بالتوسط في النزاع بين النجم البرتغالي ويوفنتوس".



وتتعلق القضية بالاتفاقيات المبرمة مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، واللاعبين الآخرين، لتأجيل دفع الأجور في أثناء جائحة كورونا.



ووافق اللاعبون على تأجيل أجور أربعة أشهر، بسبب معاناة النادي مالياً، لكن لم يتم منحهم هذا المبلغ لاحقاً.



ولعب النجم البرتغالي رونالدو لصالح يوفنتوس لمدة 3 سنوات من 2018 حتى 2021، وشارك في 134 مباراة، أحرز 101 هدف وصنع 22 آخرين.

كورونا عمَّق أزمة "السيدة العجوز"



كان رونالدو قد وافق مرتين على تأجيل رواتبه؛ لمساعدة نادي يوفنتوس على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تسبب بها وباء كورونا الذي اجتاح العالم في ربيع عام 2020.



وشهد موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي توقفاً إجبارياً استمر 105 أيام، وذلك في الفترة ما بين 9 مارس/آذار و22 يونيو/حزيران 2020 بسبب الجائحة، وعند استئنافه قرر مسؤولوه خوض المباريات خلف أبواب مغلقة مثل جميع البطولات في كافة أرجاء العالم.



وتسبب ذلك في أزمة مالية كبيرة للأندية عموماً وليوفنتوس على وجه الخصوص، بسبب انعدام الإيرادات من تذاكر المباريات لغياب الجماهير.



على أثر ذلك دخل يوفنتوس في مفاوضات مع اللاعبين لتأجيل رواتبهم، ففي المرة الأولى أقنع اللاعبين، بشكل جماعي بضرورة هذا الأمر؛ وذلك في عام 2020، ثم أعاد الكرّة في العام التالي، ولكن في هذه المرة تحدث مع كل لاعب على انفراد.





راتب رونالدو مع يوفنتوس



وحسب "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن أفضل لاعب في العالم 5 مرات كان يتقاضى من "البيانكونيري" راتباً سنوياً صافياً بلغ 31 مليون يورو.



وخلال المواسم الثلاثة التي لعب فيها رونالدو ليوفنتوس (من 2018-2019 حتى 2020-2021) ظهر في 134 مباراة هز فيها الشباك 101 مرة، إضافة إلى 22 تمريرة حاسمة، كما تُوج بخمس بطولات هي: الدوري الإيطالي (2)، ومثلهما في السوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا مرة وحيدة.



وكان ليوناردو بونوتشي، لاعب يونيون برلين الحالي والقائد السابق ليوفنتوس، قد قرر رفع دعوى قضائية ضد "السيدة العجوز" قبل ثلاثة أيام ليس بسبب الأموال، بل لقرار النادي فسخ عقده قبل عام واحد من نهايته، من طرف واحد ودون موافقته.

عربي بوست