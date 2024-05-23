 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما قصة "البطاقة الوردية" التي ستظهر في كوبا أمريكا 2024؟

بطقا
البطاقة الوردية

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اعتمد استخدام "البطاقة الوردية" للمرة الأولى، في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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بطولة كوبا أمريكا تبدأ في الـ21 من يونيو بمواجهة الأرجنتين وكندا، بينما تقام المباراة النهائية يوم الـ15 من يوليو.


ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإنه سيتم استخدام هذه البطاقة من أجل التحذير فقط، بعد إبلاغ حكم الساحة أو الرابع بتغيير محتمل بأي من الفريقين، بسبب الاشتباه بصدمة في الرأس أو ارتجاج في المخ، مع رفع الحكم للبطاقة الوردية كجزء من النظام، بمعنى أبسط سيتم استخدامها للإعلان عن التغييرات المتعلقة بإصابات الرأس.


وسيدخل هذا التغيير، الذي يهدف إلى "حماية صحة اللاعبين"، حيز التنفيذ منذ بداية كوبا أمريكا 2024.

 

وجاء نص بيان المادة الـ96 الخاصة بهذا القانون كالتالي: "يجوز إجراء ما يصل إلى تبديل واحد لكل فريق في أي مباراة بحالة الاشتباه الإصابة بضربة في الرأس وارتجاج في المخ، وذلك بشكل مستقل عن التبديلات الخمسة العادية".


وأضاف: "يجوز إجراء التبديلات بسبب الارتجاج بغض النظر عن عدد التغييرات التي تم إجراؤها حتى لحظة حدوثها، وعندما يقرر أي فريق القيام بذلك، سيتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الرابع، مع استخدام البطاقة الوردية المميزة للإعلان عن التبديل".


وفي الوقت ذاته تنص اللائحة على أنه لو تم إجراء تبديل عادي في الوقت ذاته الذي يتم فيه تغيير الارتجاج، فسيتم خصم فرصة تبديل واحدة على الفريق الذي فعل ذلك.

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