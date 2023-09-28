الخميس 28 أيلول 2023
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المنتخب الوطني للسلة يفوز على البحرين بدورة الألعاب الآسيوية

المنتخب الوطني لكرة السلة
المنتخب الوطني لكرة السلة
فاز المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، اليوم الخميس، على منتخب البحرين بنتيجة 84-60، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني، استهل مشاركته في منافسات الدورة الآسيوية بتحقيق الفوز على المنتخب التايلاندي، حيث عزز صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط من فوزين وبفارق النقاط المسجلة عن المنتخب الفلبيني.
ويختتم المنتخب الوطني لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني السبت المقبل، حيث أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما سيلعب المنتخب الخاسر مباراة ملحق للتأهل إلى ربع النهائي.
وعلى صعيد المنتخب الوطني للتايكواندو، أختتم اليوم الخميس، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارتين للاعب راما أبو الرب واللاعب أنس الصادق، ليكتفي المنتخب الوطني للتايكواندو بحصد ميداليتين فضيتين عن طريق زيد مصطفى وصالح الشرباتي، وواحدة برونزية عن طريق زيد الحلواني.
--(بترا)
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