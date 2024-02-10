الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"سلة الفحيص" تقسو على "الشارقة" في دورة الألعاب العربية للسيدات

"سلة الفحيص" تقسو على "الشارقة" في دورة الألعاب العربية للسيدات
"سلة الفحيص" تقسو على "الشارقة" في دورة الألعاب العربية للسيدات
الشارقة- حقق فريق نادي شباب الفحيص فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي الشارقة بنتيجة (94-68)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح، ضمن المرحلة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.اضافة اعلان

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (35-14)، (25-16)، (15-14)، (19-24)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

ويلتقي الفحيص مع الثورة السوري في نهائي البطولة عند الساعة 4 من مساء يوم بعد غد الاثنين في صالة البطائح.
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