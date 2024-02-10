"سلة الفحيص" تقسو على "الشارقة" في دورة الألعاب العربية للسيدات

الشارقة- حقق فريق
نادي شباب الفحيص فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي الشارقة بنتيجة (94-68)، في لقاء
جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح، ضمن المرحلة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي
لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.اضافة اعلان
وجاءت نتائج الأرباع
للفحيص (35-14)، (25-16)، (15-14)، (19-24)، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بالعلامة
الكاملة برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية.
ويلتقي الفحيص مع
الثورة السوري في نهائي البطولة عند الساعة 4 من مساء يوم بعد غد الاثنين في صالة
البطائح.