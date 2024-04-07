الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعيين الفلسطينية سحر نسيبة مدربة لفريق جامعة شرق ميتشيغان

سحر نسيبة
سحر نسيبة

في سابقة تاريخية عينت جامعة شرق ميشيغان سحر نسيبة مدربة رئيسية لفريقها لكرة السلة للسيدات، مما يجعلها أول مدربة فلسطينية في تاريخ البرنامج، تعيين نسيبة ليس فقط إنجازًا كبيرًا في حياتها المهنية، ولكنه أيضاً دليل على قدرة أسرتها على الصمود وقوة التنوع في الرياضة.

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رحلة سحر نسيبة إلى هذه اللحظة متأصلة في قصة المثابرة والتصميم التي تعود إلى تجارب جدها، بعد نزوحه من وطنه فلسطين أثناء الاحتلال هاجر إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل لعائلته، كانت قصته عن الصمود في مواجهة الشدائد مصدر إلهام لنسيبة، حيث شكلت نهجها في الحياة وكرة السلة.


تحدثت نسيبة، لأول مرة منذ تعيينها يوم الثلاثاء 2 نيسان الجاري في مركز George Gervin GameAbove، شاركت رؤيتها لفريق كرة السلة للسيدات في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أهمية الثقافة، قائلة: "الثقافة تعيش في كل شيء نفعله.


”تهدف نسيبة إلى خلق بيئة تعكس قيم العمل الجاد والوحدة والاحترام والصفات التي تنسبها لتراثها الفلسطيني.


تعويذة نسيبة للفريق، "Feet In. Arms Out. Eyes Up"، تجسد فلسفتها المتمثلة في البقاء على الأرض، واحتضان المجتمع، والتطلع بتفاؤل، هذا النهج يتردد صدى مع تاريخها الشخصي والمرونة التي أظهرتها عائلتها.


يعد تعيين نسيبة كمدرب تاسع في تاريخ الاتحاد الأوروبي لكرة السلة للسيدات معلمًا بارزًا للجامعة والمجتمع الرياضي الأوسع.


يسلط الضوء على أهمية التنوع والإدماج في الأدوار القيادية ويمثل مصدر إلهام للمدربين الطموحين من خلفيات ناقصة التمثيل. -وكالة بال سبورت

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