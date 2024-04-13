الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إمبيد يقود سيكسرز للفوز على ماجيك

Untitled-1من مواجهة فريقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأورلاندو ماجيك - (من المصدر)
من مواجهة فريقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأورلاندو ماجيك - (من المصدر)
مدن – حقق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزا مثيرا على نظيره أورلاندو ماجيك بنتيجة (125-113)، في لقاء جمعهما فجر أمس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.اضافة اعلان
وسجل جويل إمبيد 32 نقطة و13 متابعة ومرر 7 تمريرات حاسمة، وأضاف تيريس ماكسي 28 نقطة، وكيلي أوبري جونيور 21 نقطة، لفريق فيلادلفيا، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.
في المقابل، سجل فرانز فاجنر 24 نقطة، وأضاف باولو بانشيرو 22 نقطة، وجالين ساجس 20 نقطة لفريق أورلاتدو، الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي.
وفي بقية المباريات، فاز شيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز (129-127)، وبوسطن سلتيكس على شارلوت هورنيتس (131-98)، وكليفلاند كافالييرز على إنديانا بيسرز (129-120)، كما فاز نيويورك نيكس على بروكلين نتس (111-107)، وسان أنطونيو سبيرز على دنفر ناجيتس (121-120)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ميلواكي بكس (125-107).
وتغلب مينيسوتا تمبرولفز على أتالانتا هوكس (109-106)، ولوس أنجليس ليكرز على ممفيس جريزليس (123-120) وميامي هيت على تورنتو رابتورز (125- 103). كما تغلب ديترويت بيستونز على دالاس مافريكس (107-89)، وهيوستن روكتس على بورتلاند ترايل بليزرز (116-107)، ونيو أورليانز بيليكانز على جولدن ستيت واريورز (114-109). وفاز أيضا فينيكس صنز على ساكرامانتو كينجز (108-107)، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز (110-109).
وعزز نيو أورليانز بيليكانز حظوظه في حجز مقعد مباشر له في الأدوار الإقصائية الـ"بلاي أوف"، بعد فوزه على مضيفه ساكرامنتو كينجز (135-123) في الجولة الماضية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما سقط بوسطن سلتيكس، متصدر المنطقة الشرقية، للمباراة الثانية تواليا أمام نيويورك نيكس (109-118).
وفي المباراة الأولى، تعملق الثنائي زيون وليامسون وماك ماكلونج، حيث سجل كل منهما 31 نقطة، إضافة إلى 27 نقطة من تري مورفي، لقيادة بيليكانز إلى الفوز في معركة محتدمة ضمن المنطقة الغربية، التي حسم فيها تأهل 5 فرق حتى الآن. ويمكن لنيو أورليانز أن يحتفظ بالمركز السادس، الأخير المؤهل مباشرة، ويتفادى لعب الملحق (بلاي إن)، في حال تحقيقه الفوز في آخر مباراتين أمام مضيفه جولدن ستايت ووريرز، التاسع، وعلى أرضه ضد لوس أنجليس ليكرز، العاشر.
وسقط سلتيكس للمباراة الثانية تواليا، وهذه المرة على أرضه بفارق 9 نقاط، بعد خسارته الماضية أمام مضيفه ميلووكي باكس (91-104)، حيث أنهى نجم نيكس، جايلن برانسون، المباراة بتسجيله 39 نقطة، مستمرا في تقديم مستوى مميزا على مدار المباريات الأخيرة، إذ أحرز 35 نقطة أو أكثر في آخر 5 مباريات.
وحقق نيكس فوزه الـ48، محتلا المركز الثالث، بفارق فوز واحد عن باكس، قبل مباراتين من انتهاء الدوري المنتظم، وأطلقت جماهير سلتيكس صافرات الاستهجان ضد فريقها بعد الخسارة، وهو أمر لم يعترض عليه لاعب الارتكاز اللاتفي، كريستابس بورزينجيس، حيث قال: "لقد تعرضنا لصيحات الاستهجان لسبب، هذا ليس الفريق الذي يحبه جمهورنا، لكن يجب أن تكون هناك ثقة بأننا سنقدم الأفضل، حين نحتاج إلى ذلك، ولدينا أسبوع للتحضير، وبعض المباريات لاستعادة مستوانا، ووقت للمضي قدما". -(وكالات) 
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