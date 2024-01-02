إصابة مزعجة لجيفرسون.. غياب أردني عن بطولة دبي.. إغلاق باب التسجيل لألعاب الشارقة

خالد العميري

عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"صقور الأردن" يغيب عن بطولة دبي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، تقديم موعد انطلاقة النسخة 33 من بطولة دبي الدولية، المقرر عقدها في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الإماراتي، لتقام بالفترة من 19 إلى 28 كانون الثاني (يناير) الحالي بمشاركة فرق؛ الرياضي وبيروت اللبنانيين والمنتخب الإماراتي وسترونج جروب الفلبيني وسلا المغربي والأهلي الليبي والزمالك المصري والدفاع الجوي العراقي وغيرها من الفرق.

ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن المنتخب الوطني لن يشارك في البطولة الدولية، لكونها لا تخدم طموحات التحضير للمرحلة المقبلة، والتي يستعد فيها "صقور الأردن" لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "الصقور" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

شتات ينجز دورة المدربين

أنهى لاعب كرة السلة ومدرب فريق نادي شباب بشرى للناشئين، يوسف شتات، مشاركته في دورة الدراسات الدولية للمدربين العرب، والتي اختتمت مؤخرا في "القاهرة"، وذلك على هامش استضافة مصر لفعاليات النسخة 25 من البطولة العربية للرجال.

وشهدت الدورة مشاركة واسعة لعديد المدربين الشباب من مختلف الدول العربية؛ حيث حاضر في الدورة اللبناني فؤاد أبو شقرة مدرب المنتخب الليبي والتونسي منير بن حبيب مدرب المنتخب الإماراتي والمصري أشرف توفيق مدرب سبورتينغ المصري والألماني بيتر شومرز مدرب المنتخب الكويتي ونادي الكويت.

إصابة قوية لجيفرسون

قامت إدارة نادي تروبانج جيجا الفلبيني، باستبدال مجنس المنتخب الوطني رونديه جيفرسون، بشقيقه راهلير، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال انتصار فريقه أمام نادي تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز، في لقاء أقيم يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وغاب جيفرسون عن المباراة التي خسرها فريقه أمام بارانجاي جينبرا (78-86) يوم 25 من الشهر الماضي أيضا في بطولة الكأس، حيث قال مدرب الفريق جوجو لاستيموسا في تصريحات أبرزتها صحفية "ديلي غارديان" البريطانية: "لم يعد جيفرسون قادرا على اللعب بكامل قوته، إنه يواجه صعوبات كبيرة في تحريك رقبته ويتألم بشدة إذا حاول الإستدارة جانبا"، مؤكدا أن طبيب الفريق شدد على ضرورة عدم التسرع في معالجة إصابات كهذه، في ظل خطورة تأثيرها على الحبل الشوكي ومفاقمة الإصابة.

22 فريقا بدوري الناشئين

اعتمد اتحاد كرة السلة، مشاركة 22 فريقا في بطولة دوري الناشئين تحت 14 عاما للموسم 2023، والذي ينطلق في 16 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تم تقسيم الفرق على أربع مجموعات بالمناصفة بين محافظتي العاصمة والشمال.

وتضم المجموعة الأولى عن أندية العاصمة، فرق: الرياضي والإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان والأهلي والمقاولون، كما تضم المجموعة الثانية فرق: اتحاد عمان والأرثوذكسي ونجوم الإنجليزية والجبيهة ونجوم الأردن ونجوم الرياضي.

وتضم المجموعة الثالثة عن أندية الشمال، فرق: كفريوبا وغزة هاشم وبيت ايدس ودير أبي سعيد والمفرق، كما تضم المجموعة الرابعة فرق: الجليل وشباب بشرى وجرش وكفر راكب و"الحسين المفرق".

وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، والتي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل من مرحلتين بعد توزيع الفرق على مجموعتين.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة "قبل النهائي"، حيث تلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل لتحديد طرفي النهائي، الذي يقام من 5 مباريات مفترضة يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات على "الميدالية البرونزية".

إغلاق باب التسجيل لـ"دورة الشارقة"

أغلقت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، باب التسجيل للدورة التي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، مع اعتمادها ثماني ألعاب، وهي: كرة السلة، كرة الطاولة، كرة الطائرة، القوس والسهم، الكاراتيه، الرماية، المبارزة، وألعاب القوى.

ويتأهب فريق شباب الفحيص للدفاع عن لقبه التاريخي بلعبة كرة السلة -والذي توج به في النسخة السادسة من البطولة التي أقيمت العام 2020، عقب فوزه على فريق سبورتنغ المصري بنتيجة (61-59) في المشهد الختامي- بانتظار الإعلان عن قوائم الفرق المشاركة.

لقاء مرتقب مع أندية الشمال

ينتظر أن تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، اجتماعا مع ممثلي أندية الشمال في مقر نادي شباب بشرى صباح اليوم، وذلك لبحث الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة أجندة العام الجديد وملف دوري الفئات العمرية.

ويأتي هذا اللقاء الودي، في إطار حرص أعضاء الاتحاد، على الاطلاع بهموم أندية الشمال وبحث سبل الارتقاء باللعبة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه العادي مطلع الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة البطولات الجديدة على مستوى الرجال وملف المنتخبات الوطنية.



8 فرق بـ"سلة الناشئات"

تنطلق الثلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) الحالي، منافسات بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة للموسم 2023، بمشاركة ثمانية فرق.

وقسمت الفرق الثمانية على مجموعتين؛ حيث تضم المجموعة الأولى فرق، الفحيص (حامل اللقب) والأهلي ونجوم الأرثوذكسي والأقصى، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، نجوم الأردن والأرثوذكسي والإنجليزية وجرش.

وتلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، التي تقام وفقا للنظام ذاته من أجل ترتيب المراكز، ثم يلتقي بعد ذلك الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن المرحلة الثالثة، والتي تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويتأهل للنهائي من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

ويقام الدور النهائي من خمس مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويظفر بالبرونزية من يسبق منافسه في تسجيل انتصارين.

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