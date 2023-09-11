اختبار ودي لـ"الصقور" مع غوانغدونغ.. طه والمجالي يعلقان على "الآسياد"

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.مباراتان وديتان لـ "الصقور"يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا مع فريق نادي غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني، عند الساعة 2:30 من مساء اليوم، في إطار تحضيرات "صقور الأردن"، لخوض دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الخميس المقبل، حيث يتأهب أيضا فريق غوانغدونغ (وصيف بطل الموسم الماضي في الصين)، لخوض منافسات الدوري الصيني للمحترفين، ويضم في صفوفه العملاق الصيني يي جيانليان (2.13 سم) وكوكبة من اللاعبين المحترفين، ما يشكل فرصة جيدة لرفع جاهزية "الصقور"، الذين يتواجدون في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند.طه والمجالي يعلقان على "الأسياد"جددت شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، ثقتها بالمعلقين الأردنيين، سامر طه وبسام المجالي، من أجل الوصف الصوتي على فعاليات دورة الألعاب الآسيوية.وسبق أن اختير طه معلقا ومحللا على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عبر شاشة "بي ان سبورتس"، فيما يحظى المجالي بخبرات تراكمية في تعليقه المتواصل على مختلف الألعاب الفردية والجماعية عبر شاشة القناة الرياضية.ويأتي اختيار طه للتعليق على منافسات "الأسياد"، بعدما "تسلل" إلى قلوب المتابعين خلال تعليقه على المباريات المحلية والدولية بكرة السلة، إلى جانب امتلاكه زخما معلوماتيا رياضيا متنوعا.وأبدى طه والمجالي سعادتهما باختيارهما مجددا للتعليق على أكبر التظاهرات الرياضية الآسيوية، ما يؤكد امتلاك الأردن للعديد من الكفاءات الإعلامية الرياضية، التي تحظى باهتمام وثقة كبرى القنوات الرياضية."_" تنقل دوري الفئات العمريةحصلت "الغد"، على حقوق بث مباريات دوري الفئات العمرية بكرة السلة للذكور والإناث، للموسم الثاني تواليا، حيث ستقوم بنقل أكثر من 120 مباراة على مدار 6 أشهر، عبر منصتها الرقمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وستتيح "الغد"، الفرصة أمام المواهب الشابة من لاعبين حاليين وغيرهم، لخوض تجربة التعليق على المباريات.الأرثوذكسي ينتظرتعليمات "السلة"كشف عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة، إبراهيم عنصرة، أن النادي ينتظر تعليمات اتحاد كرة السلة للموسم الجديد للرجال، تمهيدا لحسم قرار مشاركته بفريق شاب من النادي، أو استقطاب فريق من اللاعبين الشباب أيضا، لكن بتكلفة لا تتسبب في إرهاق خزينة النادي.وينتظر الأرثوذكسي، إصدار التأشيرات لفريقه الأول، للمشاركة في بطولة الأندية الأرثوذكسية للرجال، التي تقام في فلسطين بالفترة من 1 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتضم أندية، أرثوذكسي بيت لحم وأرثوذكسي بيت جالا وأرثوذكسي بيت ساحور وأرثوذكسي رام الله وأرثوذكسي القدس، إلى جانب الأرثوذكسي الأردني."صقور الناشئين" يغادر إلى الدوحةغادرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة إلى العاصمة القطرية "الدوحة" أمس، لإقامة المحطة الأخيرة من التحضيرات، قبل الشروع في خوض منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام بالفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.ويضم الجهاز الفني والإداري لـ "صقور الأردن"، كلا من: المدير الفني الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه الإسباني فرانسيسكو غارسيا وصهيب فراش والمعالج ابراهيم بني فواز ومدرب اللياقة اليكسا غربوفتش والمعد الذهني اللبناني داني عثمان ومدير الفريق هاشم اللوزي، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: عمر حجازي والطيب قاسم ومحمد ابراهيم وعبدالمجيد شديفات وكريم الجيبات وحمزه شعبان وعمر بشير وسيف فانوس وسند غزال وليث ساحليه ومحمود دياب وفيصل شوا.لوحة إلكترونية جديدةينتظر النادي الأرثوذكسي، وصول اللوحة الإلكترونية من فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتركيبها في صالته "إميل وماري حداد الرياضية" بمنطقة عبدون.ويتطلع "نسور عبدون" بهذه الخطوة، إلى إعادة استقبال المباريات البيتية في صالته وبين جماهيره، بعدما استثنى اتحاد كرة السلة صالته من أماكن استضافة مباريات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة هذا الموسم، نتيجة الأعطال المتكررة للشاشة في البطولات السابقة وبمختلف الفئات العمرية.رقم لافت لجيفرسونيعد مجنس المنتخب الوطني، الأميركي رونديه جيفرسون، واحدا من بين ثلاثة لاعبين سجلوا 39 نقطة "رقم قياسي" خلال مباراة واحدة في كأس العالم، حيث كان جيفرسون أول لاعب يصل لحاجز الـ 39 نقطة في مباراة "صقور الأردن" التي خسرها مع نيوزيلندا (87-95)، يليه الدومينيكاني أنتوني تاونز في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام بورتوريكو (97-102)، ثم الكندي ديلون بروكس في انتصار منتخب بلاده على الولايات المتحدة (127-118) ليساهم في الظفر بالميدالية البرونزية.كما حل جيفرسون في المركز الـ 12 ضمن قائمة هدافي كأس العالم، بتسجيله إجمالي 118 نقطة في 5 مباريات وبمعدل 23.6 نقطة لكل مباراة.الدويري رابعا في "المتابعات"حل لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الدويري، في المركز الرابع على مستوى المتابعات من بين 384 لاعبا يمثلون 32 فريقا مشاركا في نهائيات كأس العالم، بإجمالي 45 متابعة في 5 مباريات وبمتوسط 9 متابعات للمباراة الواحدة.على صعيد متصل، حل صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم، في المركز 13 "مكرر" مع اللبناني وائل عرقجي والأسترالي جوش جيدي، في مستوى التمريرات الحاسمة، حيث قام فريدي بـ 24 تمريرة في 4 مباريات وبمعدل 6 تمريرات حاسمة للمباراة.وحل فريدي في المركز الثالث "مكرر" مع السلوفيني لوكا دونسيتش، كأكثر اللاعبين ارتكابا لـ "التيرن أوفر" في كأس العالم، حيث قام فريدي بـ 17 حالة فقدان للكرة في 4 مباريات وبمعدل 4.25 تيرن أوفر.