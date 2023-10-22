الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يحصد 380 ألف دينار من عوائد الاستضافات

رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة يتوج الفائزين في بطولة العالم للشباب - (من المصدر)
رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة يتوج الفائزين في بطولة العالم للشباب - (من المصدر)
 صادق مجلس إدارة اتحاد المصارعة، على التقرير المالي المعتمد لاستضافة المملكة لبطولتي آسيا للشباب والناشئين، وبطولة العالم تحت 20 عاما، في وقت سابق من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح للبطولتين 380 ألف دينار.اضافة اعلان
ووفقا للتقرير المالي، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فقد بلغ مجموع الإيرادات لبطولة آسيا 469 ألف دينار وبلغت المصاريف 343 ألف دينار وبصافي أرباح 126 ألف دينار، فيما بلغت إيرادات بطولة العالم 759 ألف دينار وبلغت المصاريف 505 آلاف دينار، وبصافي أرباح 254 ألف دينار.  
وقال رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في حديثه لـ "الغد": "هذه الإيرادات تحفزنا على مواصلة تكثيف الجهود للارتقاء باللعبة، كما أنها ترفع من تقييم اتحاد المصارعة لدى اللجنة الأولمبية وتؤكد وجود استراتيجيات للتطوير والنمو والعمل على أرض الواقع، وبشكل يساهم في زيادة الدعم المقدم إلينا خلال العام المقبل". 
وتابع: "الحل الوحيد للاتحادات الرياضية، وخاصة على صعيد الألعاب الفردية هو استضافة البطولات لتعزيز التدفق النقدي للاتحادات الأهلية، كما أن فوائدها كثيرة بعيدا عن الإيرادات المالية، حيث إنها تمثل فرصة احتكاك للاعبين، وتكسب أركان المنظومة خبرات مهمة للتفاعل مع المجتمع الدولي". 
وأضاف: "هذه العوائد تشكل انتعاشة مالية جيدة بالنسبة لنا، وبشكل يمكننا من المشاركة المدروسة في البطولات الدولية والإقليمية على نحو فاعل، لا يخفى على أحد أن لعبة المصارعة المحلية شهدت تراجعا سابقا لقلة المشاركات وضعف الاحتكاك والقاعدة، لكننا اليوم نسير في الطريق الصحيح لإعادة اللعبة إلى مسارها الصحيح"، مؤكدا أن دراستهم العديد من المشاريع الاستثمارية الرياضية، التي ستعود بالفائدة على أسرة لعبة المصارعة على المدى القصير.
ولم يخف العواملة حقيقة تقدمهم لاستضافة المزيد من البطولات الإقليمية في العام الجديد للبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات السابقة، مشيرا في هذا الصدد: "تقدمنا بطلب استضافة بطولة آسيا تحت 15 و20 عاما، وبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما للجنسين، وواثقون من استضافة إحدى البطولتين".
واستطرد: "ندرس أيضا استضافة بطولة مصارعة شاطئية وبناء قاعدة لها في الأردن، خاصة وأنها من الألعاب الرياضية المرشحة للاعتماد في دورتي الألعاب الأولمبية في العامين 2028 و2032، ونريد أن يكون لنا حضور فيها"، مشددا على أن الخطوة الأولى تتمثل بزيادة عدد المدربين والحكام وزيادة قاعدة ممارسي اللعبة، لضمان تطبيق الخطط المستدامة لاتحاد المصارعة على المدى القصير. 
وأكد العواملة، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب للرجال، والتي تقام في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالعراق، على أن يسبقها إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للرجال (حرة وروماني) والسيدات، تأهبا للمشاركة العربية، حيث يأتي هذا المعسكر ضمن بروتوكول التعاون بين الجانبين، علما بأن هذه المشاركة العربية تأتي في إطار مساعي اتحاد اللعبة لتقييم أداء منتخب الرجال. 
إلى ذلك، أنهى المدربان صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ مشاركتهما في بطولة العالم للماسترز، التي أقيمت مؤخرا في مدينة "أثينا" اليونانية، حيث حقق صالح زريقات الميدالية الفضية في المصارعة الحرة وزن (130 كغم)، فيما حقق يحيى أبو طبيخ ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة والرومانية بوزن (100 كغم).
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