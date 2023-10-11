الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس اتحاد المصارعة يكشف عن بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الدولي

م.محمد العواملة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش - (من المصدر)
م.محمد العواملة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش - (من المصدر)
 كشف م.محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، عن تنفيذ العديد من البرامج وخطط التطوير بالشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة، وذلك للبناء على المكتسبات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة لبطولتي آسيا والعالم.اضافة اعلان
وقال العواملة في حديثه الخاص لـ (الغد): "لدينا اليوم علاقة مميزة مع  الاتحادين الآسيوي والدولي، وسنرى انعكاسات خطط التطوير المنبثقة عن توطيد هذه العلاقات تظهر على لاعبينا قريبا"، مؤكدا أن رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش أشاد بالنجاح الباهر للأردن في استضافة بطولة العالم خلال فترة قياسية لا تتجاوز الـ20 يوما، ومتمنيا على الدول الطامحة في الاستضافة للبطولات المقبلة بالمسارعة في تقديم ملفات الترشح.
وأضاف: "هناك خطط لعقد دورات للمدربين والحكام وسينفذها الاتحاد الدولي بشكل مجاني، كما سيتم تنظيم ورشة عمل مجانية لطاقم عملنا التقني المسؤول عن التنظيم المثالي لبطولتي آسيا والعالم، وذلك بهدف إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى التابعة للاتحاد الدولي في الدول المستضيفة لها". 
وحول توالي المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية ببطولات العالم وتنظيم المعسكرات الدولية (حرة وروماني)، يقول العواملة: "هناك خطط ومعسكرات تم برمجتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي، مع الدول التي يمتلك فيها الاتحاد الدولي مراكز لها، بهدف المعايشة". 
واستطرد: "المصارعة لعبة احتكاك، ونرى أن المعسكرات والمشاركات تساهم برفع مستوى لاعبينا وجاهزيتهم وتكسبهم الخبرات، لقد قمنا بعمل بروتوكولات مع الاتحاد الدولي لتنظيم المعسكرات، وسيكون لاعبينا حاضرين بقوة في مختلف التظاهرات العالمية، للبناء على المكتسبات المتحققة من الاستضافات الأخيرة ولضمان استدامة اللعبة". 
وأشار: "نريد تطوير علاقاتنا مع مجتمع اللعبة، وتبادل الخبرات على مستوى اللاعبين والحكام وأفرد المنظومة"، لافتا إلى إقامة معسكر في رومانيا خلال النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للاحتكاك والمعايشة، على أن تشهد نهاية الشهر الحالي تنظيم معسكر وخوض بطولة ناشئات تحت 17 سنة في بولندا، للوقوف على مستوى اللاعبات وإيجاد المواهب.
وأكد رئيس اتحاد المصارعة على أهمية توسيع رقعة المشاركين في البطولات الخارجية بالدول التي تشكل حواضن اللعبة، بقوله: "فتح الخطوط وتكوين العلاقات من المشاركات الخارجية ينعكس إيجابا على المستويين الفني والإداري وتظهر نتائجه على اللاعبين بشكل مباشر". 
ويرى العواملة، أن تنظيم اتحاد المصارعة للعديد من البطولات المحلية في فئاتها المعتمدة دوليا، يأتي التزاما بقوانين الاتحاد الدولي وسعيا لإعطاء الفرصة للجميع بتقديم موهبته، لافتا: "هذه التقسيمات العمرية مهمة لاستكشاف الخامات التي يمكن تركيز جهود التطوير عليها والبناء للمستقبل، وبشكل يمكننا من حصد المخرجات وتحقيق النجاحات خارجيا". 
ولدى سؤاله عن المكتسبات المتحققة من الاستضافات الأخيرة، أجاب: "نمتلك اليوم تجهيزات كاملة لإقامة البطولات المحلية الرسمية، ونحتفظ بها في مستودعات خاصة بمدينة الحسين للشباب، والتي كانت دعما سابقا من الاتحاد الدولي بقيمة 45 ألف دولار، كما أن هناك أبسطة نبحث عن مراكز تحتاج لها، لضمان تهيئة ظروف جيدة لممارسي اللعبة فيها"، مشددا على ضرورة أن تعمل الأندية والمراكز بطريقة موازية للاتحاد لتحقيق الأهداف المنشودة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات عقب ختام مشاركته ببطولة العالم - (من المصدر)

"المواي تاي" يتطلع لزيادة الانتشار بعد إنجاز بطولة العالم

منذ 10 دقيقة
جانب من بطولة الأندية العربية لكرة اليد 2023 (من المصدر)

الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن عن خطة نشاطاته 2024

منذ 12 دقيقة
ماراثون

تأجيل سباق أكوافينا ماراثون عمان

منذ6 ساعة
الصادق

الصادق تظفر ببرونزية جائزة الصين للتايكواندو

منذ7 ساعة
لاعب المنتخب الوطني عامر ذيب خلال لقاء سابق أمام إيران -(من المصدر)

"النشامى" أمام إيران.. تاريخ تنافسي توقف قبل 11 عاما

منذ22 ساعة
المنتخب الوطني للتايكواندو -(من المصدر)

القرعة تكشف عن منافسي منتخب التايكواندو في "جائزة الصين"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

الحرب في غزة وحولها

د. محمد حسين المومني |اليوم

سيناريو التهجير إلى الأردن ومصر

ماهر أبو طير |اليوم

تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة

زيدون الحديد |اليوم

ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات | منذ24 ساعة
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات | منذ24 ساعة
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 