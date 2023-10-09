"المصارعة" مرشح لجائزة أفضل اتحاد آسيوي.. وإعفاء من غرامة قيمتها 75 ألفا

خالد تيسير العميري

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دخل اتحاد المصارعة، قائمة المرشحين للظفر بجائزة أفضل اتحاد في القارة الآسيوية عن العام الحالي 2023، وذلك بناء على النجاحات الأخيرة المتحققة من الاستضافات القارية والدولية.وكان اتحاد المصارعة، استضاف بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يأخذ على عاتقه استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في وقت قياسي، لينجح بترك انطباعات إيجابية تتوافق مع المعايير المتبعة لدى المجتمع الدولي للعبة.وقرر الاتحاد الدولي للمصارعة أيضا، إعفاء اتحاد المصارعة من رسوم استضافة بطولة العالم للشباب، والبالغة 75 ألف دولار، وذلك بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين، وتقديرا للنجاح الباهر للأردن في الاستضافة.إلى ذلك، يقيم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة معسكرا تدريبيا في أذربيجان، تأهبا للمشاركة في بطولة العالم تحت 23 عاما خلال الفترة من 23 إلى 29 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، في العاصمة الألبانية تيرانا.ويضم الوفد الأردني المشارك في بطولة العالم، كلا من: المدرب الوطني رمزي المرافي واللاعبين، عبدالكريم أبو ادعيج وأرزو شاميل، وذلك في إطار مساعي اتحاد المصارعة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب لاكتساب فرصة الاحتكاك والبقاء في أجواء المنافسات.وكان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، اختتم مؤخرا مشاركته في بطولة العالم للرجال بالعاصمة الصربية بلغراد، حيث فشل اللاعبان سلطان علي ضامن وعبدالفتاح سعادة في التأهل عن وزنيهما بالدور الأول تحت قيادة المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ.وينتظر أن يقيم المنتخب الوطني للناشئات معسكرا تدريبيا في بولندا يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في الوقت الذي ينظم فيه اتحاد المصارعة بطولة دوري الناشئين تحت 17 سنة "روماني" يوم 13 من الشهر الحالي.