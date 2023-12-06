الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يصل العراق بحثا عن ميداليات ملونة في البطولة العربية

"بوستر" الإعلان الرسمي عن البطولة العربية للمصارعة "العراق 2023" - (من المصدر)
"بوستر" الإعلان الرسمي عن البطولة العربية للمصارعة "العراق 2023" - (من المصدر)
عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والحرة إلى العاصمة العراقية (بغداد) في وقت متأخر من أمس، تأهبا للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق اليوم بقاعة نادي الجيش وتستمر حتى 12 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويضم الوفد الأردني كلا من: رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات إداريا، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكمين الدوليين رشدان ندى ونايف علوش، وحكما الترقية زين كريشان وتسنيم داوود.
ويمثل الأردن 15 لاعبا في منافسات البطولة العربية، وهم: مصطفى القاضي، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، أحمد خالد، عمر ضراغمة، يحيى حسين أبو طبيخ، وصهيب الحسنات (روماني)، زيد اسحاق، صهيب المرافي، عبدالله مكون، أورتس شاميل، عبدالكريم أبو دعيج، إرزو شاميل، وزيد الشيشاني (حرة)، بقيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي. 
ويبحث "المصارعة" عن ظهور مشرف بالبطولة العربية وتحقيق نتائج متميزة تليق باسم المصارعة الأردنية على الصعيدين العربي والقاري، ولا سيما بعد "الطفرة" الكبيرة التي شهدتها العاصمة عمان مؤخرا، باستضافة بطولتي آسيا والعالم للشباب والناشئين.
ويتوقع أن تشكل مخرجات البطولة العربية مقياسا للقائمين على اتحاد المصارعة، من أجل رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة وتحديد آلية الدعم وجوانب الاستثمار.
ويحضر اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة، اجتماع الاتحاد العربي اليوم، لتوزيع المناصب واللجان، والذي سيعقبه اجتماعا مع حكام الدول المشاركة، لإطلاعهم على التعديلات التي طرأت على القانون.
وتشارك 11 دولة في البطولة العربية، وهي: العراق "البلد المضيف"، الأردن، الكويت، جزر القمر، مصر، الجزائر، السعودية، تونس، فلسطين، اليمن، وسورية.
وأعلن رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، إنجاز الأمور اللوجستية والفنية لإقامة منافسات البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية، مشددا على أن نجاح البطولة يثبت قدرة العراق على احتضان جميع البطولات في مختلف الألعاب.
من جانبه، رحب الاتحاد العربي للمصارعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بالدول المشاركة، بقوله: "البطولة العربية للكبار (العراق 2023)، تستضيف العاصمة العراقية بغداد البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية للكبار، العديد من الأبطال في الموعد للتتويج العربي، حظا سعيدا للمشاركين كافة". 
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