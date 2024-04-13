الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يبدأ منافسات بطولة صربيا اليوم

المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف يوجه اللاعبة راما أبو الرب في بطولة سابقة -(من المصدر)
المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف يوجه اللاعبة راما أبو الرب في بطولة سابقة -(من المصدر)
عمان- يبدأ لاعبا المنتخب الوطني راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) اليوم منافسات بطولة صربيا المفتوحة الدولية "جائزة جاليب بلجراد 21" (عيار ‏نجمتين)، باشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب يزن الصادق.اضافة اعلان
وسبق لابو الرب والحلواني وأن خضعا لمعسكر تدريبي في صربيا خلال الأيام الماضية، وشاركا قبل ذلك في معسكر أوزبكستان استعدادا للبطولة، وتأتي مشاركة أبو الرب في بطولة صربيا، بعدما وضع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، خطة تدريبية لاستكمال فترة الإعداد للأولمبياد المقبل، وخطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد، بهدف تعزيز مراكز اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والدولي، ما سيساعدهم قبل إجراء القرعة.
ووفق ما علمته "الغد" ، سيشارك اللاعب زيد الحلواني في بطولة صربيا في الوزن ذاته الذي يتنافس فيه اللاعب المتأهل للأولمبياد زيد مصطفى، ومشاركة الحلواني في البطولات المهمة ستؤثر على تصنيف اللاعبين المنافسين في ذلك الوزن، وسيخدم اللاعب مصطفى الذي يسعى إلى تعزيز مركزه أولمبيا، ما يساهم في تدعيمه في قرعة الأولمبي. كما اتخذ الجهاز الفني تدابير جديدة فيما يتعلق بخطة الإعداد الأولمبي للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وهم: صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب، وسيقوم بتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولات تصنيفية مهمة، وفي الوقت ذاته، سيقرر مشاركتهم فيما بعد، حيث ان وجود لاعبين من المنتخب الوطني في البطولات الدولية سيمهد الطريق أمام اللاعبين المتأهلين للتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيتم تحديد هوية اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية، حسب طبيعة كل بطولة.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن الاتحاد الدولي للتايكواندو، أبلغ الاتحادات المنتسبة إليه في وقت سابق، عن اعتذار الاتحاد الفيتنامي عن عدم استضافة بطولة آسيا المقررة الشهر المقبل، قبل أن يعود ويتراجع عن ذلك من خلال تثبيت إقامة البطولة في فيتنام.
وينتظر أن يكشف اتحاد التايكواندو خلال الأيام المقبلة، عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في بطولة آسيا وفقا لما يراه مناسبا بالتنسيق مع لجنة المنتخبات والجهاز الفني.
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