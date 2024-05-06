"ميرك 2".. سطوة أردنية منتظرة في بطولة الشرق الأوسط للراليات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - ينتظر السائقون الأردنيون بشغف كبير، رالي الأردن، ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي سينطلق بالفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي، لتحقيق نتائج مميزة.وحقق السائقون الأردنيون حتى الآن، نتائج مميزة في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط،، في ظل تطلعهم للمشاركة في معظم راليات البطولة، إلى جانب بطولة الراليات المحلية.‏ويتزعم السائقون والملاحون الأردنيون بطولة الشرق الأوسط للراليات فئة "ميرك 2"، وفقا لما أصدره الاتحاد الدولي ‏للسيارات بعد رالي قطر، الجولة الأولى من البطولة.والمنافسة المحلية في رالي الأردن ستدور ضمن فئة "ميرك 2" أيضا، وهي فئة مخصصة لسيارات الإنتاج التجاري، وسيحاول شاكر جويحان الحفاظ على المركز الأول ‏برصيد 30 نقطة، ويتطلع شادي شعبان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، للتقدم لمركز الصدارة، وسيعمل حسام سالم الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، إلى تقديم أداء مناسب، والحال ينطبق أيضا على إيهاب الشرفا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة.‏وستدور منافسه قوية في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" للملاحين، حيث يحتل مصطفى جمعة الترتيب العام برصيد 30 نقطة، ويأتي سامر عيسى في المركز الثاني ‏برصيد 24 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويوسف جمعة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.ومن المنتظر أن تدور منافسة قوية في رالي الأردن، بين القطري ناصر العطية والذي يسعى لنيل لقب الرالي للمرة السادسة عشرة، وتعزيز رصيده من النقاط في بطولة الشرق الأوسط، والعُماني عبدالله الرواحي، الذي يطمح في نيل لقب رالي الأردن للمرة الثانية في مسيرته.وسيدخل على خط المنافسة القطري عبد العزيز الكواري، والذي حقق لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات، ويشارك يوم الجمعة في رالي الربيع اللبناني، استعدادا لرالي الأردن.وفي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي ‏مات اوتسبيرج، يحتل شاكر جويحان المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وشادي شعبان المركز السابع برصيد 13 نقطة، وحسام سالم المركز الثامن برصيد 11 ‏نقطة، وإيهاب الشرفا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏ وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين يحتل عطا الحمود المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويأتي مصطفى جمعة في المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وسامر عيسى في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ‏ويوسف جمعة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏على صعيد متصل، بدأت الأردنية لرياضة السيارات حملتها الترويجية لرالي الأردن أول من أمس عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الإجتماعي.وقالت الأردنية لرياضة السيارات عبر منشور لها: "نحن على موعد مع الرالي المنتظر والذي يجمع الأبطال للفوز في رالي الأردن الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات".