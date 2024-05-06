الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مؤقتة القوى" ترشح 4 لاعبين لأولمبياد باريس وتشارك في غرب آسيا

متخب اختراق الضاحية خلال مشاركته في البطولة العربية التي اقيمت في عمان مؤخرا-(الغد)
متخب اختراق الضاحية خلال مشاركته في البطولة العربية التي اقيمت في عمان مؤخرا-(الغد)
عمان - كشف رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، عن ترشيح 4 لاعبين من ابطال “أم الألعاب”، إلى اللجنة الأولمبية الأردنية، والتي ستفاضل بينهما، لاختيار لاعب أو لاعبة، ضمن بعثتها الرياضية للمشاركة على حساب “الكوتة” في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس في حزيران “يونيو” المقبل.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة خلال حديثه إلى “الغد” إن مسابقات ألعاب القوى المسموح المشاركة فيها على حساب “الكوتة” في أولمبياد باريس 2024، تتضمن المسابقات( 100م، 800م والماراثون”)، وعليه كانت الاختيارات تتركز في اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات في هذه السباقات، بعد الاستئناس برأي اللجنة الفنية، التي تعود إلى أرقام المرشحين وإنجازاتهم خلال فترة قريبة من الترشيح”.
وتابع :” رشحنا إلى اللجنة الأولمبية اللاعبين واللاعبات معاذ الخوالدة (ماراثون)، أحمد سمور (ماراثون)، عواد الشرفات (800م)، وعليا بشناق (100م)، وتم استثناء المتسابق الواعد بلال ذياب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا”.
وعن أقرب المشاركات للمنتخبات الوطنية في البطولات العربية أو القارية او الإقليمية خلال الفترة الحالية، أجاب رحاحلة:”  سيخوض المنتخب الوطني للرجال والسيدات غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا، والتي تستضيفها  البصرة خلال الفترة الممتدة من 25 آيار (مايو) الحالي إلى الأول من حزيران (يونيو) المقبل، -وتم تسمية الوفد المسافر في اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية”.
وحول آلية اختيار عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات للبطولة الإقليمية، قال رحاحلة: “ لدينا نواة منتخب وطني يضم نخبة من المتسابقين والمتسابقات  في مختلف مسابقات “ام الألعاب”، ولهم رصيد وافر من الإنجازات والأرقام المميزة، فيما سنعمد إلى إجراء اختبارات إضافية في بعض المسابقات، بهدف منح الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة”.
 وأكمل رحاحلة: “ شارك لاعبونا ولاعباتنا في العديد من البطولات الخارجية، ومنهم من حقق نتائج وأرقاما أردنية جديدة، وحققنا النجاح المأمول إداريا من خلال استضافة البطولة العربية لاختراق الضاحية في عمان مؤخرا، وحققت المنتخبات الوطنية حضورا على منصات التتويج، وتوج فيه منتخب الرجال ومنتخب الشابات بميداليتين فضيتين، ومنتخب الناشئات  ببرونزية الفرق، ومثله منتخب السيدات، ونطمح بالمزيد خلال الفترة لمقبلة بما يعيد لألعاب القوى الأردنية وهج إنجازاتها وحضورها عربيا وقاريا ودوليا”.
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